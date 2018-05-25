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Bu haber 25 Mayıs 2018 02:39:42 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba,Müjdeyi Verdi...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bu yıl 16 bin 733 genç çiftçiye 503 milyon TL hibe verileceğini açıkladı. Fakıbaba, ‘’Genç çiftçiler, 30 Mayıs - 5 Haziran 2018 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayacak” dedi.

Fakıbaba,Müjdeyi Verdi...

 Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı bu yıl da sürüyor. Çalışma kapsamında genç çiftçilerin hazırladığı projelere 30 bin lira hibe verilecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Genç Çiftçi Projesi kapsamında açıklanacak listelerle ilgili açıklamada bulundu.

16 BİN 733 ÇİFTÇİYE 503 MİLYON DESTEK

Bakan Fakıbaba, proje kapsamında bu yıl 16 bin 733 genç çiftçiye 503 milyon TL hibe verileceğini kaydetti. Hibe verilecek listelerin açıklandığını söyleyen Fakıbaba, 6 Haziran’da projelerin uygulamaya geçeceğini söyledi. Fakıbaba şunları söyledi: ‘’Projenin 2018 yılı uygulaması için genç çiftçi proje başvuruları, 2-30 Nisan 2018 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerimiz tarafından alındı. İllerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan ‘’İl Proje Değerlendirme Komisyonları’’ tarafından değerlendirilen bu başvurular nihayetlendirildi. Yarından başlamak üzere 23 Mayıs - 29 Mayıs 2018 tarihleri arasında asil listeler ilan edilecek. Bu kapsamda Genç Çiftçi Projesi 2018 yılı uygulama yılında yaklaşık 16 bin 733 genç çiftçimize hibe desteği vereceğiz. Proje uygulamaya hak kazanan genç çiftçiler, 30 Mayıs - 05 Haziran 2018 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayacak. İş Yapımı için ise 06 Haziran 2018 tarihinden itibaren mahallinde uygulamaya başlanacak. Projeler, uygulamanın her aşamasında Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından takip ve kontrol edilecek’’

Bayrama kadar 860 milyon lira destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba sektörde verilecek desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fakıbaba bayrama kadar 860 milyon lira destek verileceğini kaydetti. Fakıbaba, "Biz elimizden geldiği kadar, üretici, sanayici ve tüketicileri düşünen bir sistemle hizmet etmek istiyoruz. Biz şunun hesabını yaptık, desteği yem fiyatlarına mı ürüne mi destek verelim konusunda konuştuk ve ürüne destek vermeğe karar verdik. Sadece sütte 20 milyon destek sağladık. Bir de büyükbaş hayvanlara besi desteği veriyoruz. Bayrama kadar üretici vatandaşlarımıza 860 milyon lira destek sağlamayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

29 TL’DEN ET SATIŞI

Bakan Eşref Fakıbaba, 3 markette kilosu 29 liradan et sattıklarını söyledi. Fakıbaba "Bu diğer kasapların daha çok kazandığı anlamına gelmiyor. Kıymanın ve kuşbaşının 35-41 lira olarak satılması normaldir. Ancak bizim 29 liralık fiyatlarımız bakanlık tarafından desteklenmiş fiyatlardır” dedi.

Kalkınma kırsaldan geçiyor
Fakıbaba, Türkiye’nin kalkınmasının, kırsaldan geçtiğini söyledi. Fakıbaba, ‘’Hibeler, kırsal kalkınma kapsamındaki desteklerimizin sadece bir parçası. Amacımız, hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Çünkü ülkemizin kalkınmasının, kırsalı kalkındırmadan geçtiğine inanıyoruz’’ dedi.
Fıstık 160 liraya düştü
Baklavada yaşanan fıstık krizine ilişkin de konuşan Bakan Fakıbaba, ‘’Antep fıstığı konusu da son görüşmelerimizin ardından tatlıya bağlandı. Arkadaşlar doğru olan hak olan fiyata çekelim dedik ve şu anda 160 liraya kadar düştü. Baklavacı arkadaşlar 220 liradan alıyorken artık 160 liraya düştü. Onlara siz de baklava fiyatlarını düşürün dedim’’ dedi.
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Ekonomi
Fakıbaba,Müjdeyi Verdi...
Fakıbaba,Müjdeyi Verdi...
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bu yıl 16 bin 733 genç çiftçiye 503 milyon TL hibe verileceğini açıkladı. Fakıbaba, ‘’Genç çiftçiler, 30 Mayıs - 5 Haziran 2018 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayacak” dedi.
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