Yine Olmadı,Tatlıses'ten Flaş Açıklama...

Tatlıses konuyla ilgili haberleri sosyal medya hesabından yalanlayarak Instagram hesabından şunları paylaştı:
"Böyle aslı astarı olmayan haberler nereden çıkar anlamış değilim... Bu haberi ve ithamları asla kabul etmiyorum. Ben gönül verdiğim partimin her kararına saygılıyım...7’de olsa, hiç olmasa da benim boynum kıldan ince sanırım bunu artık anlamış olmalısınız... Bana YÜCE ALLAH tarafından verilen yetenek ile makamların büyüğü bahşedilmiş zaten çok şükür...
10 kere aday olsam mesele makam veya güç değil mesele gönül verdiğim Sayın CumhurBAŞKANIMIN, partimin yanında olduğumu göstermektir.''
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