Yine Olmadı,Tatlıses'ten Flaş Açıklama...

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, erken seçimlerde İzmir'den milletvekili adayı olabilmek için başvuru işleminde bulunmuştu. İbrahim Tatlıses'in milletvekili adayı listesine girememesi üzerine hakkında, milletvekilliğini reddettiği yönünde iddialar öne sürülmüştü. Tüm bunların ardından, İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi.Tatlıses konuyla ilgili haberleri sosyal medya hesabından yalanlayarak Instagram hesabından şunları paylaştı: