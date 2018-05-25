Vali Erin,Gece Mesaisinde!

Göreve başladığı gün, çalışmasında mesai saati olmayacağını, her zaman vatandaşla iç içe olacağını belirten Vali Erin, Şanlıurfa’da geçirdiği ilk ramazan ayında hemen hemen her gece çalışmaya devam ediyor.

Ramazan ayında da mesaisine erken saatlerde başlayan Vali Erin, dün gün boyu makamda çalışmalarına devam etti. Gelen ziyaretçileri ve heyetleri kabul eden Vali Erin’e günün ilk ziyareti, İstanbul’un Fethi’nin 565. Yıldönümü münasebeti ile İstanbul’a gidecek olan 20 öğrenci gerçekleştirdi. Ziyaretçi kabullerinin ardından Gıda OSB Yönetiminin katıldığı bir toplantı gerçekleştiren Vali Erin, yakında faaliyete girmesi amaçlanan Gıda OSB’de son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Makamdaki çalışmalarından sonra, önceki gün çıkan yangında büyük bölümü yanan Dünya İş Merkezini ziyaretle devam eden Vali Erin, burada işyerleri yangından zarar gören esnaf ile görüştü. İtfaiye ve diğer ilgili birimlere hasar tespit çalışmalarının hızlandırılması talimatını veren Vali Erin, esnafa da geçmiş olsun dileklerin iletti.

İftardan sonra tekrar makama geçen Vali Erin, gece saat 01.30’a kadar yatırımcı kamu kuruluşları il müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Şanlıurfa’da yapımı devam eden projeler, yapılacak çalışmalar ve gelecek hedefleri masaya yatırıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Erin, “Şanlıurfa’nın her alanda kalkınması, gelişmesi, insanlarının refah seviyesinin artması için devletimiz önemli miktarda bir bütçe ayırıyor. Bu bütçenin doğru değerlendirilmesi, belirlenen ihtiyaçların zamanında giderilmesi için kamu idaresine büyük görev düşüyor. Özellikle kamu idaresinde yatırımcı pozisyonda bulunan kuruluşlarımızın sürekli aktif ve dinamik olması gerekiyor. Bu çalışmalar rehavet kabul etmez” diyerek, il müdürlerinden çalışmalarında daha titiz davranmalarını rica etti.