Öğretmen, Hemşire ve Polislerin Dikkatine! Erdoğan Müjdeyi Verdi

Ek Gösterge Müjdesi Geldi

Polis, Öğretmen, Hemşire Din Görevlilerine Müjde

Erdoğan Açıkladı, Ek Gösterge Kaç Olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine ek gösterge müjdesi verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini Ankara Kapalı Spor Salonunda açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan burada polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine büyük bir müjde verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında polis öğretmen hemşire ve din görevlilerine ve diğer idarecilere verdiği müjdede emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağını ifade etti.Konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında "Şimdi önemli bir konuya geliyorum. Bu vesileyle, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum.Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız.Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakarca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığın alabilmelerini temin ediyoruz." ifadelerine yer verdi.