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Bu haber 24 Mayıs 2018 12:28:06 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Partili Belediye Başkanı, Partisinin Vekil Listesini Protesto Etti

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde, AK Parti'nin milletvekili listesine tepki gösterdi. Parti zarar görmesin diye tepkisini yumuşattığını dile getiren Pınarbaşı, itirazlarından vazgeçmeyeceğini de vurguladı.

Ak Partili Belediye Başkanı, Partisinin Vekil Listesini Protesto Etti

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde, AK Parti'nin milletvekili listesine büyük tepki gösterdi. Urfa’dan 304 aday adayı başvurusundan sonra listeye kimin gireceği merak konusu olurken, Birecik’ten başvuru yapan Mahmut Mirkelam’ın listede yer almaması tepkileri de beraberinde getirdi.

Birecik'ten başvuru yapan Mahmut Mirkelam ve onu destekleyen bazı partililer tepkilerini dile getirmek için AK Parti Birecik İlçe teşkilatında toplanma kararı aldı.
 

Ak Parti Milletvekili Listesinden Rahatsızım

Burada toplanan kalabalığı sakinleştirmek isteyen Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı kendisinin de AK Parti milletvekili listesinden rahatsız olduğunu dile getirerek öfkeli kalabalığın daha da alevlendirdi.
 

Parti Oy kaybedecek

Başkan Pınarbaşı, Birecik'ten AK Parti milletvekili aday adayı olan Mahmut Mirkelam'ın aday gösterilmemesinin partiye oy kaybettireceği iddiasında bulundu. Başkan Pınarbaşı, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşattıklarını ancak itirazlarını sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu;
 

Sorunumuz Birecik’e Aday Verilmemesi

"Dün akşamki yönetim toplantısında da dediğimiz gibi bizim partimizle hiçbir sıkıntımız yoktur. Partimizin büyümesi için bize düşen görevler çerçevesinde her zaman çalışacağız. Partimizin en iyi noktada olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Ancak kabul etmediğimiz konu 7 Haziran, 24 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde Birecik gibi 100 bin nüfusu olan bir ilçeye aday verilmemiş olması.”
 

Fakıbaba, Birecik’i Görmezden Geliyor

“Ahmet Eşref Fakıbaba Birecikli'dir ama aday olarak Birecik'e hitap ediyor denilemez. Böyle söylenmesini bizimle alay ediliyor şeklinde değerlendiririm. Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın adayıdır, Birecik'in her seferinde görmemezlikten gelinmesi saygısızlıktır. Hala bazılarının gözleri kör, kulakları sağır.”
 

İsmini Bilmediğimiz Kişiler Listede Yer Alıyor

“Birecik kimsenin vesayeti altında değil, kimsenin aşireti de değildir. Aday listesine bakıyoruz sıralamada birkaç kişi dışında, ismini kimsenin bilmediği, siyasetin içinde yer almayan kişilerin isimleri yer alıyor. Bu sıralamayı genel merkez yapmadı. Her ilin başındaki kişiye verildi ve sıralamayı onlar yaptı. Bu tür haksızlık, saygısızlıklara rağmen biz partimize çalışacağız. Ama muhatabı olan kişiler de gerektiği yerde cevaplarını alacaklardır.”
 

Ak Parti Bu Tabloyla Kazanamaz

“Hani söz milletindi. Nerde bu söz milletin. Hangi milletin yansıması o listede var. Bir aileden 3 aday, Buğday Pazarı'nda ortağı olan kişi aday, Belsan'da çalışan bir kişi aday, belediyede çalışan bir bürokrat aday. Bu tabloyla mı bu parti seçim kazanacak? Bu rahatsızlık sadece Birecik'te değil, Viranşehir'de de var, Hilvan'da da var, Siverek'te de var, Urfa'da da var, Harran'da da var. Kimse alınan başarısızlığı teşkilatlara, halka, millete, belediye başkanlarına mal etmesin. Ben hayatı boyunca doğruları söyleyen bir insanım. Sonucu neye varırsa varsın, ben bunun faturasını her zaman ödemeye hazırım."

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Ö-HABER
Ak Partili Belediye Başkanı, Partisinin Vekil Listesini Protesto Etti
Ak Partili Belediye Başkanı, Partisinin Vekil Listesini Protesto Etti
Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde, AK Parti'nin milletvekili listesine tepki gösterdi. Parti zarar görmesin diye tepkisini yumuşattığını dile getiren Pınarbaşı, itirazlarından vazgeçmeyeceğini de vurguladı.
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