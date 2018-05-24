Bakanlıktan Dikkat Çeken,Son Gün Kararı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda 3 yıl önce Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinden alınan Ömer Bülent Arslan, yeniden görevine döndü.

Arslan, göreve geri dönmeyle ilgili açtığı davayı iki yıl önce kazanmış ancak karara Bakanlık itiraz ettiği için başlayamamıştı.

Mahkemenin Arslan ile ilgili 30 gün içinde göreve başlatma kararının bugün son günü olduğu kaydediliyor. Mahkeme kararının uygulanmasının son günü Strateji Geliştirme Başkanı Kerim Üstün ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ise dikkat çekti. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan atama kararına göre Faruk Çelik'in bakanlığı döneminde Strateji Geliştirme Başkanlığına getirilen Kerim Üstün, görevden alınarak Bakanlık müşavirliğine getirildi. Kerim Üstün ile ilgili atama kararı bugün yayınlanmamış olsaydı, Ömer Bülent Arslan'ın göreve başlamasından dolayı, Üstün GTHB Uzmanı olacaktı.

SON GÜN ATAMA KARARI!

Arslan'ın mahkemenin 30 gün içinde görev başlatma kararında son güne kadar bekletilmesi ve Üstün'ün de son gün Resmi Gazete'de müşavirlikle ilgili kararının yayımlanması dikkat çekti.



MAAŞ KESME CEZASINDAN DOLAYI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Bilindiği üzere Ömer Bülent Arslan, Mehdi Eker'in Bakanlığı döneminde hakkında verilen maaş kesme cezasından dolayı Strateji Geliştirme Başkanlığından alınmıştı. Arslan, maaş kesme cezasına karşı mahkemeye açtığı davayı kazanmıştı.

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