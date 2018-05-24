Urfa'da Yarışma Ödülleri;Klima,Bulaşık,Çamaşır...

Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Viranşehir’de okuma oranını arttırmak ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Lise öğrencileri arasında başlatmış olduğu kitap okuma yarışmasının ödül töreni bugün yapıldı.Viranşehir Belediyesi Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen ödül törenine İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğretmen ve öğrenciler katıldı.Ali Tantavi’nin İslam Dini adlı kitabından gerçekleştirilen Kitap Okuma Bilgi yarışması 07 Nisan 2018 tarihinde tüm liselerde yapılan çoktan seçmeli sınav ile gerçekleştirilmişti. Öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçları bugün yapılan ödül töreninde açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ilk yüze giren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli ödüller verildi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş’in elinden aldı.İlçe Kaymakamı Sayın Ömer Çimşit ödülleri dağıtmadan önce yaptığı konuşmasında kitap okuma yarışmalarının önemine değinerek, düzenlenen yarışmaların gençlerin kitap okumasına katkıda bulunduğunu bu tür yarışmaların süreklilik arz etmesi gerektiğine değindikten sonra yarışmada emek sarf eden herkesi tebrik etti.Yapılan Yarışmada dereceye giren öğrencilere Genç Odası Takımı, Klima, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Fırın, 150 TL ve 100 TL’lik hediye çekleri dağıtıldı. Dağıtılan hediyelerden dolayı öğrencilerin memnuniyetleri gözlerinden okunurken Ödül töreni sponsorlara dağıtılan plaketlere son buldu.