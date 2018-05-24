Başkan Peltek ve Altun'dan,Müdür Tipioğlu'na Ziyaret...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetimi, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi.
Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcıları Kadir Kılıçoğlu ve Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalışkan, Mustafa Direkçi ile Meclis Başkanı Ahmet Altun'dan oluşan heyeti, makamında ağırladı.
Başkan İ.Halil Peltek, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'na, ŞUTSO'nun çalışmaları hakkında detaylı bilgi vererek güncel konularda istişarede bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, heyete yeni görevlerinde başarılar diledi.
Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.
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