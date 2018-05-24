Viranşehir Belediyesinden Taziye Evi Atağı

Sosyal Belediyecilik gereği halka hizmet etmeyi sürdüren Viranşehir Belediyesi, 2017-2018 yılları arasında ilçeye 15 Adet taziye evi kazandırıyor.Taziye kültürünün yaygınlaştırılmasına büyük önem veren Viranşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliğine bağlı YİKOP desteği ile Büyük Görümlü, Çiftekuyu, Demirci, Gözler, Karataş, Küçük Topçu, Malta, Gözler, Süleymaniye ve Yıldız mahalleleri olmak üzere 10 kırsal mahalleye 1 milyon 350 Bin TL’ye 10 taziye evinin yapımına devam ederken, kendi öz kaynağı ile de Azadi, Hürriyet, Karatepe, Ballıca ve Bakımlı mahallelerine 1 Milyon 050 Bin TL’ye 5 Adet taziye evi yapacak.Taziye evi yapım çalışmalarının yanı sıra taziyesi bulunan vatandaşlara su desteğini de sürdüren Viranşehir Belediyesi, buna bağlı olarak 70 yerleşim biriminde bulunan cami ve taziye evlerine 2017-2018 yılı programı çerçevesinde 2 Milyon TL inşaat malzemesi desteğinde bulunarak, yaptığı çalışmalar ile halkın takdirini topladı.Her fırsatta halkın yanında olduklarını ve halka hizmet noktasında yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren İlçe Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Temel amaçlarının halka özlenen ve istenilen hizmetin sunulup vatandaşları hizmetlerle buluşturmak olduğunu kaydetti.Yapımı devam eden 10 Adet taziye evi ile birlikte kısa süre içerisinde kendi öz kaynakları ile 5 adet taziye evi inşaatına start vereceklerini sözlerine ekleyen Başkan Vekili Çimşit, Hizmetlerin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek emeği geçen başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e teşekkür etti.