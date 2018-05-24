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Bu haber 24 Mayıs 2018 02:45:45 Tarihinde eklenmiştir.

'Faturayı Fakıbaba'ya Yollayacağım'

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimi öncesinde mitinglerine devam etti. Sivas'ta halka seslenen İnce, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın sözlerine cevap verdi. İnce, "Cuma günü Uşak ya da Afyon'da çiftçinin deposunu doldurup faturayı Fakıbaba'ya göndereceğim" dedi.

'Faturayı Fakıbaba'ya Yollayacağım'

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimi öncesinde mitinglerine devam etti. Sivas'ta halka seslenen İnce, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın sözlerine cevap verdi. İnce, "Cuma günü Uşak ya da Afyon'da çiftçinin deposunu doldurup faturayı Fakıbaba'ya göndereceğim" dedi.

İnce'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Piyasalarda dedikodu var bunu bertaraf ediniz. Kambiyo kontrolü ve yabancı para cinsinden varlıkların TL'ye dönüştüreleceği gibi çağ dışı uygulamaların gündemde olmadığını paylaşınız.

Bu tavsiyeleri dikkate alırsanız piyasadaki finansal istikrara katkı sağladığını hep birlikte göreceğiz. Aziz milletim korkmayın 24 Haziran'dan sonra bu aksaklıkları düzelteceğiz. Ekonomik akıl devreye girecek kamu disiplini sağlanacaktır. Yatırım güvenliğini hep birlikte sağlayacağız.

 Merkez Bankası para politikasını bağımsız olarak sağlayacaktır. Atılacak bu adımlarla bu karanlık tablo yitirilecektir. Bunu bir uyarı olarak milletin önünde yapıyorum.

'KÖTÜ GİDİŞE İNCE BİR AYAR VERECEĞİZ'


Bu kötü gidişe dur deyip ince bir ayar vereceğiz. 30 sene önce 15 milletvekiliniz vardı şimdi ise 5 vekiliniz var. Fakirliyorsun, kamu yatırımlarından kar alamıyorsun. Demirçelik, çimento, et balık kurumu, askeri hastane hepsi gitti. Yani sen cumhuriyet tarihi boyunca hep geriye gitmişsin ama oylarını hep aynı yere vermişsin.

Asgari Ücret en kısa sürede 2 bin 200 TL olacak. Bu millet tercihini bizden yana kullandığında mutlu yaşayacak.

Çiftçiye mazotu 3 TL'ye vereceğiz dedim. Fakıbaba 2.5 TL'ye veriyoruz demiş. Ortada bir yalancı bir var. Önümüzdeki günlerde Cuma günü Uşak ya da Afyon'da çiftçinin deposunu doldurup faturayı Fakıbaba'ya göndereceğim. Ödemezse ben helal paramdan ödeyececeğim. Tarım bakanının adı Fakıbaba, çiftçinin adı fakir baba.

 Köprü yaptın mı diye bana soruyorsun. Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Bunları sattın.

Doğru üçüncü köprüyü sen yaptın. Özal ve Demirel'in yaptığı para hazineye gidiyor. Senin yaptığı köprü uluslararası şirketlere gidiyor. Demirel'in yaptığı köprüden geçen para ödüyor. Seninkinden deli dumrul gibi geçen de geçmeyen de para ödüyor.
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Ekonomi
'Faturayı Fakıbaba'ya Yollayacağım'
'Faturayı Fakıbaba'ya Yollayacağım'
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimi öncesinde mitinglerine devam etti. Sivas'ta halka seslenen İnce, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın sözlerine cevap verdi. İnce, "Cuma günü Uşak ya da Afyon'da çiftçinin deposunu doldurup faturayı Fakıbaba'ya göndereceğim" dedi.
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