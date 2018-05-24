Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 24 Mayıs 2018 01:03:46 Tarihinde eklenmiştir.

Bu,Geleceğin İnşası İçin Çok Önemlidir

Harran Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü tarafından, Gençlik ve Gelecek konulu konferans düzenlendi.

Bu,Geleceğin İnşası İçin Çok Önemlidir

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen ve Eğitimci-Yazar Mehmet Sarmış’ın konuşmacı olduğu programa, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Cahit Yalçın ve öğrenciler katıldı.

Gençliği tanımanın, durumunu, düşüncesini, duygusunuvetutumunu bilmek demek olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, “Bütün bu duygular, gencin içinde yetiştiği ve yaşadığı çevrenin, doğal, sosyal, ekonomik ve kültürel şartları ile değişir, şekillenir. Gençliğimiz üzerinde yoğunlaşılması ve yatırımların büyük çoğunluğunun gençliğe yönlendirilmesi, geleceğin inşası için çok önemlidir.Gençlerin geleceğini güvence altına almak isteyen milletler, yarının gençlerinin hangi değerlerle donatılması gerektiğini araştırmak, bulmak ve yapmak zorundadırlar. Biz bu şuurla bir ailenin en büyük teminatının iyi yetişmiş bir evlat olduğu gibi, bir milletin de en büyük teminatının iyi yetiştirilmiş gençlik olduğunu düşünüyoruz.Dolayısıyla her türlü fedakarlığı, bütün maddi ve manevi gücümüzü kullanmayı kendimize en büyük vazife olarak kabul etmekteyiz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Eğitimci-Yazar Mehmet Sarmış, kendine has üslubuyla ‘Gençlik ve Gelecek’ hakkında gençlere yaşamdan kesitler sunarak dinleyicilere sunumunu yaptı. Konferans, kitap tanıtımı ve plaket takdimiyle sona erdi.
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bu,Geleceğin İnşası İçin Çok Önemlidir
Bu,Geleceğin İnşası İçin Çok Önemlidir
Harran Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü tarafından, Gençlik ve Gelecek konulu konferans düzenlendi.
Urfalı Büyükelçi Önen’den İşbirliği Ziyaretleri
Urfalı Büyükelçi Önen’den İşbirliği Ziyaretleri
Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçimiz Abdülkadir Emin Önen, göreve başladığı andan itibarin düzenli olarak işbirliği ziyaretlerini sürdürüyor.
Yılmaztekin'den,Ak Partililere Çağrı...
Yılmaztekin'den,Ak Partililere Çağrı...
AK Parti Şanlıurfa milletvekili Kemalettin Yılmaztekin 27. Dönem aday listesinde olmadığı için kendisini sevenlerin AK Partiye küsmek kızmak gibi bir tavır içinde olmamalarını isteyen bir açıklamada bulundu.
Bakış, Sıralamaya Aldırmadan çalışıyoruz
Bakış, Sıralamaya Aldırmadan çalışıyoruz
Muhtarların ve aşiretinin güven duyduğu ve onların verdiği destek ile MHP’den aday olan Halil Bakış, listelerin YSK’ya verilmesiyle milletvekili adayı sıralamasına kaçtan girdiği de kesinleşti. Listede kaçıncı sırada yer aldığı belli olan Bakış,"Sıralamaya aldırmadan çalışıyoruz" dedi.
Çokan, Davamız Tektir
Çokan, Davamız Tektir
Şanlıurfa MHP Milletvekili Adayı Vehbi Çokan, adayların açıklandığı toplantıda kendini tanıtarak, MHP’den aday gösterilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, dava uğruna bu yolda hep birlikte hareket edip ilerlediklerini kaydetti.
Yanmaz, Ak Parti'ye Katılmamız İstendi Kabul Etmedik
Yanmaz, Ak Parti'ye Katılmamız İstendi Kabul Etmedik
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinde bulunan ve milletvekili adaylığı başvurusundan sonra Saadet Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları listesinde 1. Sırada yer alan olan Mustafa Niyazi Yanmaz haftalık gündem değerlendirmesi yaptı.
Korgeneral Çardakçı Şanlıurfa'da
Korgeneral Çardakçı Şanlıurfa'da
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bazı inceleme ve birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Urfa Adayı İstifa Etti!
Urfa Adayı İstifa Etti!
İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Fuat Aksoy istifa etti.
‘Bizleri üzen ümmetin sessizliğidir’
‘Bizleri üzen ümmetin sessizliğidir’
Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistinlere uyguladığı katliamları protesto etti.
CHP,Riske Girmedi;Urfalı Vekil Faktörü...
CHP,Riske Girmedi;Urfalı Vekil Faktörü...
CHP yönetimi, büyük şehirler arasındaki yarışta İstanbul listesinde bölgesel farklılıkları gözetmekle birlikte genel merkezle uyumlu çalışan, geçmiş seçimlerde varlık gösteren siyasetçilere öncelik tanıdı.
Faruk Çelik'in Önünde 3 Yol Var!
Faruk Çelik'in Önünde 3 Yol Var!
Faruk Çelik, Bursa'da siyasetin ağır isimlerinden biri. AK Parti listeleri açıklandığında görüldü ki Çelik'in ismi milletvekili adayları arasında yok...
Tatlıses'le Yapılmış Çiğ Köfte Tadında 15 Paylaşım!
Tatlıses'le Yapılmış Çiğ Köfte Tadında 15 Paylaşım!
İbrahim Tatlıses'in kendisi ve capsleri sosyal medyadan uzaklaşmak bilmiyor. İçkiliydibilmemne ve Aynen Yazık'tan faydalanarak hazırladığımız, en yeni, en komik İbrahim Tatlıses paylaşımları bu içerikte. İyi eğlenceler :)
'Faturayı Fakıbaba'ya Yollayacağım'
'Faturayı Fakıbaba'ya Yollayacağım'
Bu,Geleceğin İnşası İçin Çok Önemlidir
Bu,Geleceğin İnşası İçin Çok Önemlidir
Urfalı Büyükelçi Önen’den İşbirliği Ziyaretleri
Urfalı Büyükelçi Önen’den İşbirliği Ziyaretleri
Fıstık Fiyatları Nasıl Düşürülür?
Fıstık Fiyatları Nasıl Düşürülür?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 22°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:22
Güneş
05:04
Öğle
12:29
İkindi
16:17
Akşam
19:42
Yatsı
21:14
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿