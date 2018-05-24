Bu,Geleceğin İnşası İçin Çok Önemlidir

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen ve Eğitimci-Yazar Mehmet Sarmış’ın konuşmacı olduğu programa, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Cahit Yalçın ve öğrenciler katıldı.Gençliği tanımanın, durumunu, düşüncesini, duygusunuvetutumunu bilmek demek olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, “Bütün bu duygular, gencin içinde yetiştiği ve yaşadığı çevrenin, doğal, sosyal, ekonomik ve kültürel şartları ile değişir, şekillenir. Gençliğimiz üzerinde yoğunlaşılması ve yatırımların büyük çoğunluğunun gençliğe yönlendirilmesi, geleceğin inşası için çok önemlidir.Gençlerin geleceğini güvence altına almak isteyen milletler, yarının gençlerinin hangi değerlerle donatılması gerektiğini araştırmak, bulmak ve yapmak zorundadırlar. Biz bu şuurla bir ailenin en büyük teminatının iyi yetişmiş bir evlat olduğu gibi, bir milletin de en büyük teminatının iyi yetiştirilmiş gençlik olduğunu düşünüyoruz.Dolayısıyla her türlü fedakarlığı, bütün maddi ve manevi gücümüzü kullanmayı kendimize en büyük vazife olarak kabul etmekteyiz” diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından Eğitimci-Yazar Mehmet Sarmış, kendine has üslubuyla ‘Gençlik ve Gelecek’ hakkında gençlere yaşamdan kesitler sunarak dinleyicilere sunumunu yaptı. Konferans, kitap tanıtımı ve plaket takdimiyle sona erdi.