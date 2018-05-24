Urfalı Büyükelçi Önen’den İşbirliği Ziyaretleri

Büyükelçi Emin Önen, Çin Komünist Partisi Uluslararası Departmanı Bakan Yardımcısı Li Jun ve beraberindeki heyeti Büyükelçilik konutunda kabul ederek, Türkiye ve Çin ikili ilişkileri üzerine görüşmelerde bulundu.Büyükelçi Önen, Marmara Vakfı Başkanı Akkan Suver'i de Büyükelçilikte kabul ederek Çin'deki temasları hakkında bilgi aldı.Pekin'de (ISH China & CIHE) Çin Uluslararası Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Fuarına katılan Türk şirketlerinin standlarını ziyaret eden ÇHC Pekin Büyükelçimiz Emin Önen, sektörünün önemli fuarları arasında gösterilen ISH China & CIHE fuarına bu yıl 11 Türk firmasının katıldığını görmenin mutluluğunu yaşadığını, bundan sonra iş adamlarımızın Çin ile ilişkilerini çok daha fazla arttırmalarını arzuladıklarını ve Büyükelçilik olarak kendilerine düşen görevi her zaman yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçimiz Abdülkadir Emin Önen, ÇHC’de kaza geçiren Türk vatandaşı öğrenciyi de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Büyükelçi Önen, “Pekin’de öğrenci kardeşimiz Özgür geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası geçirmişti. Geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Doktoruyla görüştük, şimdi sağlık durumu iyi hamdolsun” diyerek yaralı öğrenciyle yakından ilgilendi.Büyükelçi Emin Önen Çin Merkez Televizyonuna (CCTV) da Türkiye ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ilişkileri üzerine bir röportaj verdi.Röportajında; Türkiye'nin çok boyutlu dış politika anlayışının gereği olarak Asya-Pasifik bölgesine yönelik bir açılım gerçekleştirdiğini ifade eden Pekin Büyükelçimiz Emin Önen, Türkiye'nin ŞİÖ'ya Diyalog Ortağı olmasının ardından daha fazla aktif rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.