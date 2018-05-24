Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 24 Mayıs 2018 00:57:18 Tarihinde eklenmiştir.

Fıstık Fiyatları Nasıl Düşürülür?

'Fıstıkta stokçu, spekülatörlerin açıklanması, cezalandırılması ithalattan daha net sonuçlar verir'

Fıstık Fiyatları Nasıl Düşürülür?

Bugünlerde fiyatı yükseldiği için gündeme gelen Antep fıstığının gen merkezi Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Sadece belli bölgelerde yetişen Antep fıstığının en büyük üreticisi ve ihracatçısı İran’dır.

Türkiye, Antep fıstığının gen merkezi olmasına rağmen profesyonel anlamda üreticilik 1948 yılında Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği’nde başladı. Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Mardin, Kilis, Diyarbakır ve Siirt en çok üretim yapılan iller.

Arz sorunu piyasa istikrarını bozuyor


Antep fıstığı ağacı periyodisiteye bağlı olarak bir yıl ürün verirken ertesi yıl ya hiç vermemekte ya da çok az vermektedir. Bu nedenle üretim bir yıl yüksek, ertesi yıl düşük oluyor. Bu nedenle piyasaları kontrol etmek, düzenlemek çok kolay değil. Ürünün az olduğu yıllar fiyat yükseliyor.Çok olduğu yıllar ise fiyat düşüyor. Normal olarak ürünün çok olduğu yıllar bir müdahale kuruluşunun ürünü alarak depolaması ve az olduğu dönemde piyasaya arz etmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde piyasada istikrar sağlanabilir.

Bundan 10 yıl öncesine kadar zeytinde de belirgin olarak periyodisite sorunu vardı. Ürün bir yıl çok olurken, ertesi yıl yarı yarıya azalırdı. Zeytinde hasat biçiminin değiştirilmesi, ağaç varlığının artırılması ile “var yılı” ve “yok yılı” olarak adlandırılan bu periyodisite büyük oranda sona erdi. Üretimde bir istikrar sağlandı. Antep fıstığında da öncelikle arz sorununa çözüm bulunmalı.

İhracat 2.5 milyar dolar


Ekonomi Bakanlığının verilerine göre, uluslararası pazarlarda İran ve Amerika menşeli fıstıkların fiyatlarının düşük, meyvesinin iri taneli ve çıtlak oranının yüksek olması daha çok tercih edilmesine neden oluyor.

Türkiye menşeli fıstıkların daha küçük ve fiyatının yüksek olması uluslararası pazarlarda rekabetçilik anlamında zorluk yaratmakla birlikte, Türkiye fıstıklarının tadının daha yoğun olması uluslararası pazarlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle Amerika, Türkiye’den Antep fıstığı ithal ediyor.

2015 yılı verileriyle dünyada yaklaşık 2.3 milyar dolar olan Antep fıstığı ihracatının 2017 itibariyle 2.5 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. İhracatta en büyük pay 773 milyon dolar ile İran’a ait. Amerika’nın 2015 yılı Antep fıstığı ihracatı 756 milyon dolar. Türkiye’nin ihracatı ise 50 milyon dolar civarında.

İhracat konusunda dikkat çekici bir durum ise, üretici olmamasına rağmen Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerin de büyük miktarlarda ihracat yapması. Almanya üretici değil fakat 159 milyon dolar ile Türkiye’nin üç katı daha fazla fıstık ihraç ediyor.
Antep fıstığı ithalatında ise Hong Kong, Çin, Almanya, Vietnam, Lüksemburg, İtalya, Hollanda ilk sıralarda yer alıyor.

Yüksek fiyat imalatçıları olumsuz etkiliyor


Türkiye, yüksek üretim maliyeti nedeniyle fiyatı yüksek olduğu için rekabet etmekte zorlanıyor. Buna rağmen 2015’te 42 milyon dolar, 2015’te 75 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatın yaklaşık üçte biri İtalya’ya yapılıyor. İtalya’dan sonra en çok ihracat yapılan ülke ise Almanya,Amerika ve Suudi Arabistan.

Üretimdeki istikrarsızlık nedeniyle fıstık fiyatında istikrar sağlanamıyor. Üretimin az olduğu yıl ile üretimin çok olduğu yıl arasında yüzde 200-300 oranında fiyat farkı oluşuyor. Özellikle üretimin az olduğu yıllar üreticiden fıstık alarak depolayanlar, yüksek fiyatla piyasaya sürüyor. Yüksek fiyat fıstığı ham madde olarak kullanan başta tatlı üreticileri olmak üzere imalatçıları olumsuz etkiliyor.

İthalat çözüm olmaz

Bugünlerde fıstık fiyatının yükselmesi nedeniyle tatlı üreticileri fıstıklı baklava üretmeme kararı alırken bir yandan da fiyatın düşmesi için geçici olarak ithalat yapılmasını istiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fiyatı düşürmek için ithalat yapılabileceğini söyledi. İthalat ya İran’dan ya da Amerika’dan yapılacak. Fakat ithalat sorunu çözmez. geçici olarak fiyatın düşmesini sağlayabilir. Fakat, ithalat orta ve uzun vadede ülkeye, üreticiye büyük zarar verir. Zaten istikrarsız bir piyasa olan Antep fıstığında üretici üretime küstürülürse ithalat süreklilik kazanabilir.

Özetle, fiyatı artan her ürünü ithal etmek tarıma, ülkeye, üreticiye ve tüketiciye zarar verir. Fıstıkta stokçu, spekülatör olduğu söylenen kişilerin açıklanması, cezalandırılması ithalattan daha net sonuçlar verir. Kırmızı ette yıllardır spekülatörler bahane edilerek ithalat yapılıyor. Türkiye milyarlarca dolar ödeyerek canlı hayvan ve et ithal ediyor. Türkiye, hayvancılıkta tamamen dışa bağımlı hale geldi. Antep fıstığında aynı hata yapılmamalı.

Ali Ekber Yıldırım/Tarım dünyasından
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
'Faturayı Fakıbaba'ya Yollayacağım'
'Faturayı Fakıbaba'ya Yollayacağım'
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimi öncesinde mitinglerine devam etti. Sivas'ta halka seslenen İnce, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın sözlerine cevap verdi. İnce, "Cuma günü Uşak ya da Afyon'da çiftçinin deposunu doldurup faturayı Fakıbaba'ya göndereceğim" dedi.
Fıstık Fiyatları Nasıl Düşürülür?
Fıstık Fiyatları Nasıl Düşürülür?
'Fıstıkta stokçu, spekülatörlerin açıklanması, cezalandırılması ithalattan daha net sonuçlar verir'
Bakan,Sorunu Tatlıya Bağladı...
Bakan,Sorunu Tatlıya Bağladı...
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba antep fıstığındaki sorunu çözdüğünü söyledi. Fakıbaba fiyatın şu an 160 liraya indiğini belirtti.
Fakıbaba'dan,İnce'ye Cevap!
Fakıbaba'dan,İnce'ye Cevap!
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 3,5 liralık mazot vaadine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, "Mazotu şuanda çiftçiye 2 lira 35 kuruştan veriyoruz." dedi.
'Beni Mecbur Bırakmayın'!
'Beni Mecbur Bırakmayın'!
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 'fıstık ithal edilecek mi' tartışmalarına cevap verdi. Fakıbaba, "Baklava ithalatına beni mecbur bırakmasınlar" dedi.
'Fıstığın Fiyatı Düştü,Baklavada Düşsün'
'Fıstığın Fiyatı Düştü,Baklavada Düşsün'
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba düzenlenen bir etkinliğe katılarak açıklamalarda bulundu. Yaptığı konuşmada fıstık fiyatlarının düştüğünü belirtti. İşte Bakan Fakıbaba'nın konuşması ve diğer tüm detaylar...
İddialar,Muharrem ince'ye Yakışmıyor!
İddialar,Muharrem ince'ye Yakışmıyor!
​CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, bugünkü Kırklareli mitinginde yaptığı konuşmada, Bakanlığımız ve Sayın Bakan hakkında sarf ettiği sözlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
'Eşim 29 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya alıyorsan o senin problemin'
'Eşim 29 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya alıyorsan o senin problemin'
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ‘ucuz et’ satan üç market zinciriyle piyasayı regüle ettiklerini belirterek, “Benim eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya et alıyorsan o senin problemin” dedi.
150 Bin TL Hibe İçin,İlk Adımı Attılar...
150 Bin TL Hibe İçin,İlk Adımı Attılar...
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde KOSGEB-İŞKUR işbirliğinde uygulamalı girişimcilik eğitimi yapıldı.
Artık Çözüm Havadan!
Artık Çözüm Havadan!
Dicle Elektrik tarafından hayata geçirilen ve sorumluluk bölgesinde ‘Resim İşleme’ tekniğiyle tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriği önleyecek AR-GE projesi, EPDK tarafından kabul edildi.
Urfa SGK Açıkladı,Hangi Borçlar Yapılandırılacak?
Urfa SGK Açıkladı,Hangi Borçlar Yapılandırılacak?
Sosyal Güvenlik Kurumunu Şanlıurfa İl müdürü İsmail Ünlü “Sosyal Güvenlik Haftası’’ dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında sosyal güvenlik reformunu ile ilgili tüm ayrıntıları paylaştı. Müdür Ünlü ayrı; Şanlıurfa'da Sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi sayısı, Şanlıurfa'daki İşyeri sayısı, Genel Sağlık Sigortalısı Sayısı, Aktif çalışanların toplam il nüfusuna oranlarıyla ilgili olarak'ta detaylı şekilde bilgi paylaşımında bulundu.
Urfalı Vekilden Önerge;Sınır Ötesinde Türk Askeri...
Urfalı Vekilden Önerge;Sınır Ötesinde Türk Askeri...
CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, sınır ötesi operasyonlarda görev yapan Türk askerinin 5 aydır ek görev tazminatı alamadığını söyledi.
'Faturayı Fakıbaba'ya Yollayacağım'
'Faturayı Fakıbaba'ya Yollayacağım'
Bu,Geleceğin İnşası İçin Çok Önemlidir
Bu,Geleceğin İnşası İçin Çok Önemlidir
Urfalı Büyükelçi Önen’den İşbirliği Ziyaretleri
Urfalı Büyükelçi Önen’den İşbirliği Ziyaretleri
Fıstık Fiyatları Nasıl Düşürülür?
Fıstık Fiyatları Nasıl Düşürülür?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 22°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:22
Güneş
05:04
Öğle
12:29
İkindi
16:17
Akşam
19:42
Yatsı
21:14
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿