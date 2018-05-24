Yılmaztekin'den,Ak Partililere Çağrı...

AK Parti Şanlıurfa milletvekili Kemalettin Yılmaztekin 27. Dönem aday listesinde olmadığı için kendisini sevenlerin AK Partiye küsmek kızmak gibi bir tavır içinde olmamalarını isteyen bir açıklamada bulundu.Yılmaztekin Açıklamasında;dedi.