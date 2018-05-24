Yılmaztekin'den,Ak Partililere Çağrı...

Yılmaztekin Açıklamasında;Ne dün, ne bugün makam ve mevki arzu ve hırsında olmadıklarını, bunun yarın da böyle olacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini aktaran Yılmaztekin, Biz AK Parti'yi sadece bir parti olarak değil, asırlar ötesinden tevdi edilen bir emanet, bir dava olarak küfre karşı salladığımız kılıcımız, zırhımız bedenimiz ve ruhumuzdur.
Ben Reisimle ilk günkü aşkla ve daha fazlasıyla DEVAM edeceğimi, tüm sevenlerim, seçmenlerim, akraba ve dostlarımdan da AK Partimiz ve liderimiz Reisimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bir emir eri hassasiyetinde durmaları çağrısında bulunuyorum dedi.
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