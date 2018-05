Urfalı Çiftçi, Bahçesine Girdi Büyük Şok Yaşadı

Fıstıkları Sayarken Dikkat Edin Can Güvenliğimiz Yok

Şanlıurfa’nın göz bebeklerinden olan, patenti konusunda oldukça büyük haksızlığa uğradığımız fıstıkların en çok Urfa’da yetişen Urfa Fıstığı yağışlardan nasibini almıştı. Bu defaki felaket ne doğal afet ne de fıstıkların hastalık kapması. Bu defaki insan eliyle yapılmış bir vicdansızlık.Şanlıurfa’nın kabarcık Köyünde meydana gelen olayda yüzlerce fıstık ağacı tek tek kesili halde bulundu. İsmini bilmediğimiz bahçe sahibi kimliği belirsiz kişiler tarafından bahçesinin telef olduğunu gördüğünde derin üzüntü yaşadığını ifade etti.Fıstık bahçesinde yaklaşık 50 60 yaşlarında olan ağaçlarının kesildiğini gören çiftçi; “Bu ağaçlarda büyük emekler var. Bir insan bunu neden keser, kesmek ister?” diyerek sitemde bulundu. Olayı gördüğü gibi jandarma ekiplerine bildiren çiftçi olay yerine ekiplerin gelmesiyle bahçesinin telef olmuş halini kameralara aldı. Jandarma ekiplerinin bahçede olan hasarı tespit edebilmek amacıyla kesilen ağaçları tek tek saydığını gören bahçe sahibi ekipleri uyararak; “Sayarken bir taraftan da etrafınızı kolaçan edin. Her an saldırabilirler. Can güvenliğimiz de yok.” dedi.Fıstık ağaçlarının büyük bir kısmının kesildiğini birçoğunun da kırıldığını ifade eden bahçe sahibi; “Allah büyüktür elbette bulunacaklar. Burası küçük bir yer bir şekilde bulunacak" diyerek jandarma ekiplerinden yardım istedi. ekipler çiftçiyi sakinleştirebilmek için ellerinden geleni yaparken, konunun sıkı takipisi olacaklarını da ifade etti.Fıstık ağaçlarının doğal felakete maruz kaldığı için zararlarının büyük olduğunu ifade eden çiftçi; “Yağışlardan dolayı fıstıklarımız daha olgunlaşmadan dalından kopmuştu. Zararımız büyük demiştik ama bu daha çok zarara soktu bizi. Doğal felaket Allah’tan geliyor boynumuz kıldan ince fakat ağaçların bilinçli şekilde kesilmesi zalimlik değil de nedir?” diyerek kızgınlığını ifade etmeye çalıştı.Ülkemiz genelinde 56 ilde üretilmekte olan Antep fıstığının en yoğun olarak yetiştirildiği il ŞANLIURFA'dır. Ancak ne üzücüdür ki adını Antep fıstığı olarak almıştır. Gerek ilk yıllarda bu ürünün Antep’te işleniyor olması, gerekse Şanlıurfa bünyesinde yeterince tanıtım yapılmamış olması buna sebep gösterilebilir.Kavlatma (Fıstığın üst kabuğunun soyulması amaçlı)Sergi (Kurutma amaçlı)Savurma (Fıs(Boş) olanları ayırma amaçlı)Çıtlatma (Çıtlak olmayanlar için)Kırma ( Fıstığı kabuğundan ayırma amaçlı)Eleme (Fıstığı ebatlarına göre sınıflandırma)Kavurma (Fıstığı tuzlayıp aynı zamanda nemini alma amaçlı)Dinlendirme (Kavurmadan sonra üst üste yığılarak bir gece bu şekilde bekletilerek yavaş yavaş soğuması sağlanır.