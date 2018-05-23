Yanmaz, Ak Parti'ye Katılmamız İstendi Kabul Etmedik

Gönül İsterdi Ki %10 Barajı Olmasın

İnsanları Ayrıştırırsak Bu İşin Sonu Nereye Varacak

Ak Parti Saadet Partisi’ne İttifak Teklif etti

Saadet Partisi Milletvekili adayı Mustafa Niyazi yanmaz haftalık gündem değerlendirmesinde açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı düzenleyen Yanmaz, Saadet Partisi Şanlıurfa Milletvekili Adayları listesinde 1. sırada yer almasını ve listeyi değerlendirmesini isteyen basın mensuplarına şu cevabı verdi;Saadet Partisi İçin En Hayırlı Liste Oldu.“Tüm partiler YSK’ya listelerimi teslim etti. Her parti kendi stratejilerine göre listeleri oluşturdular. Biz de Saadet Partisi olarak hem Türkiye hem de Şanlıurfa’da listelerimizi takdim ettik. Parti içerisinde gerekli mülakatlar oldu, sorular soruldu ve bunun neticesinde bir liste oluşturuldu. Ben inanıyorum ki en hayırlı liste oldu. Gelecek nesillerimiz için hayırlı olan neyse onu isteriz” dedi.Yanmaz, Saadet Partisi’nin millet ittifakı içersinde seçime gidiyor. Bu ittifak nedir neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu diyen bir gazetecinin sorusunu şöyle cevapladı; “bizler Saadet Partisi olarak 2002’den beridir baraja takılıyoruz. Bazen 1 milyon bazen 500 ya da 200 bin oyla baraja takılıyoruz. Sonrasında seçmen profilinde ‘Biz Saadet Partisi’ne oy veriyoruz ama barajı aşamıyor. Oylarımız boşa gider?’ fikri oluştu. Bu fikrin yıkılabilmesi adına ittifaka gitmemiz gerekti. Gönül isterdi ki %10 barajı olmasın” ifadelerini kullandı.“ Biz ülkece birçok ırkı içinde barındırıyoruz. Biz bütün insanlar bu ülkede kardeşiz. Fikri, zikri farklı, farklı giyinip kuşanıyor, farklı ırkta diye biz insanları kutuplaştırırsak bu işin sonu nereye varır.” İfadelerini kullanarak seçim süreci içerisinde de sonrasında da düşünce ve fikir ayrımlarına varılmaması gerektiğini dile getirdi.İttifak ile beraber Saadet Partisi’nin oylarının CHP’ye gideceği düşüncesine kapılanlara da; “Öyle bir şey yok. İttifak çatısı altında her parti adıyla giriyor.”Ak Parti’nin Saadet Partisi’ne ittifak teklif etiğini ve bunu kabul etmediklerini dile getiren Yanmaz, “Ak Parti ideolojileriniz, fikirlerinizi, amblem ve armalarınızı bırakıp bize geçin dedi. Bizimle ittifak edin değil bize katılın denildi. Biz de bunu kabul etmedik.