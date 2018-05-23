MHP Milletvekili Adayı Çokan Davamız Tektir

Şanlıurfa MHP Milletvekili Adayı Vehbi Çokan aday listesinde 11. sırada yer aldı. Çocuk yaştan beri aynı dava içinde olduğunu söyleyen Çokan;“1967 Akçakale Doğumluyum. 11 yaşından beridir MHP’deyim. MHP beni uygun görerek 11. Sırada aday gösterdi. Bunun memnuniyetini yaşıyorum. İnşallah diriliş Şanlıurfa’da başlayacaktır. MHP'nin dirilişi Urfa’dan olup İnşallah vekillerimizi meclise göndereceğiz.”MHP Şanlıurfa Milletvekili adayı listesinde bulunanların sıralama sorunu yaşamadıklarını ifade eden Çokan;“Amacımız 1. Veya 14. Olmak değil, hepimizin amacı ve davası birdir, tektir. Birbirinden değerli 14 tane adayımız var. Bunların Urfa’ya Urfalılara hizmet edeceğine canı gönülden inanıyorum.” dedi.