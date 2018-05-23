Abisi AK Parti'de Olduğu İçin İYİ Parti'den İstifa Etti

Urfa’da AKP İle İYİ Parti Çakıştı

Dilekçe İYİ Parti Genel Merkezine Gönderildi

Mehmet Fatih Aksoy kimdir?

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı listesinde 9. Sıra yer alan Mehmet Fatih Aksoy’un kardeşi Fuat Aksoy, İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı listesinde 13. Sırada yer almasından sonra yapılan araştırmalar neticesinde iki farklı partiden olan adayların kardeş oldukları tespit edildi.Dün açıklanan ve YSK'ya teslim edilen Şanlıurfa Milletvekili aday listesinde 9. sırada yer alan Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Dr. Mehmet Fatih Aksoy'un kardeşi olan ve İYİ partide 13. sırada yer alan Fuat Aksoy bugün görevinden istifa etti. İki kardeşin milletvekili adayı listesine girmesi ile istifa yolu da göründü. Yaşanan bu durumda Ak Parti’den aday olan Dr. Mehmet Fatih Aksoy listede yer alamaya devam ederken, kardeşi aynı kararda kalamadı.(Fuat Aksoy- İYİ Parti ) (Dr. Mehmet Fatih Aksoy- Ak Parti)Abisinin Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı olması ve 9. Sırada yer alması dolayısıyla istifa yolu kardeşi Fuat Aksoy’a göründü. Noter tasdikli istifasını İYİ Parti genel merkezine gönderen Fuat Aksoy, istifasını duyurarak bu yolda devam edemeyeceğini açıkladı.Uzm. Dr. Mehmet Fatih AKSOY, 1978 Şanlıurfa Bozova doğumlu.İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da, Üniversite eğitimini ise yurt dışında Tıp Fakültesinde tamamladı.2000 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa Bozova Sağlık Merkezine hekim olarak görevime başladı.2004 yılında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç hastalıkları kliniğinde, asistan hekim olarak devam etti.2009 yılında ise İç Hastalıkları Uzmanı olarak Bozova İlçe Devlet Hastanesine atandı.2011 yılından itibaren aynı hastanede Hastane Yöneticisi Başhekim olarak görev yapmakta.İyi derecede Kürtçe, Rusça ve İngilizce konuşmaktayı. Evli ve iki çocuk babası.2018 Ak Parti Milletvekili Adayı