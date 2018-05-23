Eyyübiye Devlet Hastanesinde Skandal. 20 Kişi 1 Kişiye...

Güvenlik Görevlileri Topluca Saldırdı

Torpilli Güvenlik Görevlileri Böyle Olur

Dün yaşanan olay Eyybiyede devlet Hastanesi2nde meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen tartışma güvenlik görevlileri ve bir vatandaş arasında geçti.Güvenlik görevlilerinin savunmasız bir vatandaşa saldırmasının sebebi henüz bilinmezken, ordu gibi tek bir kişinin üstüne saldırmalarını da çevredeki vatandaşlar oldukça kınadı. Olay anını kameralara alan bir vatandaş durumun içler acısı halini başka insanların da görebilmesi açısından sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.Eyyübiye Devlet Hastanesi’nin karıştığı bu insanlık dışı olayda güvenlik görevlilerin birleşip 1 kişiye saldırmaları ve vatandaşın yüzünü parçalamaları orantısız güç kullanmaları sebebiyle büyük suç teşkil ediyor. Öte yandan savunmasız bir vatandaşa 20 kişi birden saldıran güvenlik güçlerinin işi bilmediği, torpille yerleştiklerini iddia eden bir vatandaş; “Torpille yerleştikleri yerde vatandaşın canına okuyorlar. Bir güvenlik görevlisi başka bir vatandaşla tartıştığında diğerleri de saldırmayıp ayırmalı. Bunlarda öyle bir şey yok. Arkadaşlarının, hasta akını bir vatandaşla tartıştığını gören güvenlik görevlileri durumun ne olduğunu anlamadan 20 kişiyi toplayıp adamın ağzını yüzünü kan içinde bıraktılar. Hal olan bu mudur?” yorumunda bulundu.Olay anından kameralara yansıyan görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşıp her insanın göreceği şekilde yayılması için çaba sarf ettiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin bu durumu göz ardı edeceklerini bildiklerinden emin oldukları için boyunlarının bu konuda bükük olduğunu ifade ettiler.Yetkililerin ellerine geçen bu görüntülerden sonra nasıl bir açıklama yapılacağının merak konusu haline gelmesiyle, vatandaş yetkililerden umudu kestiğini de ifade etmekten çekinmediler.