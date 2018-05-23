ASPİM, Kadına Şiddetle mücadele için toplandı

Vali yardımcısı Adem Ünal’ın makam odasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Ünal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür Sosyal İşleri daire başkanı Ekrem Ayaz, Karaköprü belediye başkan yardımcısı Celal Şeker, Eyyubiye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Elgün, Haliliye Belediyesi Kadın Destek birimi sorumlusu Nezihe Kayalı, ASP İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi müdürü Erkan Özbil ile Kadın Konukevi Müdiresi Arzu Balkan katıldı.Toplantı da Şanlıurfa’da belediyelere bağlı Kadın konukevlerinin olmadığı ilimizde buna ihtiyaç duyulduğu bu amaçla ile ilgili çalışmaların yapılması hususunda bilgi alışverişinde bulunuldu. “ Büyükşehir Belediyesi ve merkez 3 ilçe belediye ile birlikte ortaklaşa 40 kapasiteli bir Kadın Konukevinin açılması ve daha sonra ihtiyaca yönelik kapasitenin artırılması ile ilgili görüş beyanında bulunuldu.”