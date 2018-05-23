‘Bizleri üzen ümmetin sessizliğidir’

‘KUDÜS, ÖZGÜR OLUNCAYA KADAR SUSMAYACAĞIZ’Kalabalık adına gazetecilere açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun,”İsrail ve Amerika Birleşik Devleti’nin yok olmasını dilemek için bir araya geldik. İnsanları bilgilendirmek amacıyla bir çadır kurduk. Amerika ve İsrail’i lanetlemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan ve ümmetin kalbi İslam'ın ilk kıblesi olan Kudüs onurumuzdur ve ortak davamızdır. Kudüs Müslümanların dayanma noktasının son sınırıdır. Kudüs, siyonist işgalden kurtulana kadar hiç durmadan mücadeleye devam edeceğiz. Kudüs özgür oluncaya kadar susmayacağız.”dedi.
‘BİZLERİ ÜZEN ÜMMETİN SESSİZLİĞİDİR’İslam dünyasını göreve davet eden Coşkun, şöyle konuştu:”Bizler yalnızca sivil toplum kuruluşları olarak Şanlıurfa'da ABD'nin karanlık politikalarına karşı direnmiyoruz. Biz, burada insanlığımızın Müslümanlığımızın ve vicdanımızın imtihanını veriyoruz. Şaşırmıyoruz. Beklemediğimiz bir şey değil, şeytanın görevi şeytanlığını yapmaktır. Düşman, kendisinden bekleneni yapıyor. Bizleri üzen, kahreden sayısı 2 milyara yaklaşan ümmetin sessizliğidir.”
Kudüs Çadırı, İl Müftüsü İhsan Açık tarafından yapılan duanın ardından açıldı.
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