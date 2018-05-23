‘Bizleri üzen ümmetin sessizliğidir’

‘KUDÜS, ÖZGÜR OLUNCAYA KADAR SUSMAYACAĞIZ’

‘BİZLERİ ÜZEN ÜMMETİN SESSİZLİĞİDİR’

Balıklıkgöl Platosu’nda yatsı namazından sonra bir araya gelen STK’lar, ellerine aldıkları pankartlarla Hamarat Eller Çarşısı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşe Memur-Sen İl ve Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, İl Müftüsü İhsan Açık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, Suriye İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, Memur-Sen iş kollarının başkanları, İHH Şube Başkanı Behçet Atila, çok sayıda STK başkanı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Gruptakiler, "Kahrolsun İsrail, Filistin'in Başkenti Kudüstür, İsrail'in başkenti cehennemdir. Filistin halkı yalnız değil, Filistin'e selam direnişe devam" sloganlarını atarak yürüyüşlerini tamamladı.Kalabalık adına gazetecilere açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun,”İsrail ve Amerika Birleşik Devleti’nin yok olmasını dilemek için bir araya geldik. İnsanları bilgilendirmek amacıyla bir çadır kurduk. Amerika ve İsrail’i lanetlemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan ve ümmetin kalbi İslam'ın ilk kıblesi olan Kudüs onurumuzdur ve ortak davamızdır. Kudüs Müslümanların dayanma noktasının son sınırıdır. Kudüs, siyonist işgalden kurtulana kadar hiç durmadan mücadeleye devam edeceğiz. Kudüs özgür oluncaya kadar susmayacağız.”dedi.İslam dünyasını göreve davet eden Coşkun, şöyle konuştu:Kudüs Çadırı, İl Müftüsü İhsan Açık tarafından yapılan duanın ardından açıldı.