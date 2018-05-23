CHP,Riske Girmedi;Urfalı Vekil Faktörü...

İstanbul 1. bölgeden tabanda tanınmış bir isim olan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ilk sıraya yükseltilirken, onu Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, URFALI Mahmut Tanal gibi mevcut milletvekilleri izledi.2. ve 3. bölgede de Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Zeynel Emre gibi milletvekilleri ve mevcut yöneticiler öne çıktı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün liste başı olduğu Ankara 1. bölgede mevcut milletvekillerinin arasına sadece genç bir siyasetçi olan eczacı Gamze Taşcıer girdi.İzmir’de kısmen yenilenmeye giden CHP yönetimi, 1. bölgede mevcutların hemen ardından sendikacı Kani Beko ile Ergenekon kumpasında mücadelesiyle tanınan teğmen Mehmet Ali Çelebi’ye yer verdi. Romanların temsilcisi Özcan Purçu, bu bölgede yerini korudu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin ilk sırada yer aldığı İzmir 2. bölgede, muhalif tavırdaki İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’ye hemen yanında yer verdi.