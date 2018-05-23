Fakıbaba'dan,İnce'ye Cevap!

"BU YIL 14,5 MİLYAR LİRALIK MAZOT DESTEĞİMİZ VAR"

"MAZOTUN YARISINI BİZ KARŞILIYORUZ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 3.5 liralık mazot vaatine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan cevap geldi. Bakan Fakıbaba mazotun çiftçiye şu anda 2 lira 35 kuruştan verildiğini söyledi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, CNN Türk'teki canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Fakıbaba'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları ise şu şekilde:Sayın Başbakan mazotun yarısı bizden yarısı sizden demişti. Daha yeni müjdeler gelecektir. Biz mazot için destek vermeye başladık. Bu yıl 14,5 milyar liralık mazot desteğimiz var. Ramazan sonu bunun 10 milyar lirasını vermiş olacağız.Mazot fiyatlarında bu yıl geçtiğimiz ayların ortalamasını aldık ve ortaya 4 lira 70 kuruşluk bir fiyat çıkıyor. Son desteklerimizle birlikte mazotun yarısını biz karşılıyoruz. Sayın Muharrem İnce'nin 3.5 lira olarak vaat ettiği mazot fiyatını biz şu anda 2 lira 35 kuruşa çiftçiye veriyoruz.