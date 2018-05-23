Faruk Çelik'in Önünde 3 Yol Var!

Olay Gazetesi'nde bugün Faruk Çelik ile ilgili iki yorum yer aldı.Bunlardan biri deneyimli gazeteci Ahmet Emin Yılmaz'dan diğeri de Mustafa Özdal'dan geldi.Her iki yazar da Faruk Çelik'in olası siyasi geleceğine yönelik tahminlerini köşelerinde okurlarıyla paylaştı.24 Haziran seçimi yaklaşırkeniçin farklı bir seçenek vardı. Aday olup listeye girerlerse milletvekili olarak devam edecekler, hükümet parlamento dışından oluşacağı için bakanlık umudu bitecekti.Ya da…İllerindegösterileceklerdi.hükümet kararıyla,deisteğiyle aday adaylığı başvurusu yaptılar.listede var,yok. Şimdi soru şu:seçimden sonramı olacak,mı gösterilecek?Bursa siyasetinin etkin ismi Faruk Çelik, milletvekili listelerinde yok.O halde 3 yol var önünde:Ya, bakan olacak.Ya, belediye başkan adayı gösterilecek.Ya da bir dönem dinlendirilecek.Çelik'in dinlendirilmesine pek ihtimal verilmiyor.Bakanların teknokratlardan ve iş insanlarından oluşacağını düşünürsek, bakanlık ihtimali de şüpheli.Öyleyse AK Parti'nin Bursa Büyükşehir adaylığı için iki ismin potoda olduğunu söyleyebiliriz.Alinur Aktaş ve Faruk Çelik...