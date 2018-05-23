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Bu haber 23 Mayıs 2018 02:03:19 Tarihinde eklenmiştir.

Faruk Çelik'in Önünde 3 Yol Var!

Faruk Çelik, Bursa'da siyasetin ağır isimlerinden biri. AK Parti listeleri açıklandığında görüldü ki Çelik'in ismi milletvekili adayları arasında yok...

Faruk Çelik'in Önünde 3 Yol Var!

Olay Gazetesi'nde bugün Faruk Çelik ile ilgili iki yorum yer aldı.

Bunlardan biri deneyimli gazeteci Ahmet Emin Yılmaz'dan diğeri de Mustafa Özdal'dan geldi.

Her iki yazar da Faruk Çelik'in olası siyasi geleceğine yönelik tahminlerini köşelerinde okurlarıyla paylaştı.

Faruk Çelik'i nasıl bir gelecek bekliyor? (Ahmet Emin Yılmaz)
24 Haziran seçimi yaklaşırken Bakanlık yapmış milletvekilleri için farklı bir seçenek vardı. Aday olup listeye girerlerse milletvekili olarak devam edecekler, hükümet parlamento dışından oluşacağı için bakanlık umudu bitecekti.
Ya da…
İllerinde belediye başkanı adayı gösterileceklerdi.
Hakan Çavuşoğlu hükümet kararıyla, Faruk Çelik de AK Parti Genel Merkezi isteğiyle aday adaylığı başvurusu yaptılar. Çavuşoğlu listede var, Çelik yok. Şimdi soru şu:
Faruk Çelik seçimden sonra Bakan mı olacak,  Bursa Büyükşehir Adayı mı gösterilecek?

Faruk Çelik'in önündeki 3 yol (Mustafa Özdal)
Bursa siyasetinin etkin ismi Faruk Çelik, milletvekili listelerinde yok.
O halde 3 yol var önünde:
Ya, bakan olacak.
Ya, belediye başkan adayı gösterilecek.
Ya da bir dönem dinlendirilecek.
Çelik'in dinlendirilmesine pek ihtimal verilmiyor.
Bakanların teknokratlardan ve iş insanlarından oluşacağını düşünürsek, bakanlık ihtimali de şüpheli.
Öyleyse AK Parti'nin Bursa Büyükşehir adaylığı için iki  ismin potoda olduğunu söyleyebiliriz.
Alinur Aktaş ve Faruk Çelik...
 
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