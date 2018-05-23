Açık Kapı,Urfa İçin Büyük Şans!

Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı birimine başvurarak, okullarının öğretmen masalarının kullanılamayacak halde olduğunu belirten öğretmenlerin sorunu kısa sürede çözüldü.Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu kırsal mahallesindeki 14 derslikli Uğurlu İlkokulu ve Ortaokulu’nun sınıflarındaki öğretmen masalarının kullanılamayacak hale geldiğini belirterek yeni öğretmen masaları talep eden öğretmenlere Açık Kapı Birimi kısa sürede yanıt verdi.Açık Kapı Birimi tarafından temin edilen masalar, Açık Kapı Birimi Personelleri tarafından araçlarla yerinden alınarak Uğurlu İlk ve Ortaokuluna teslim edildi. Masaları yenilenen öğretmenler, sorunlarına kısa sürede çözüm üreten Açık Kapı Birimi’ne teşekkür ettiler