Soyadını Erdoğan Yapan Suriyeli 9. Sıradan Aday Gösterildi

Muhammed Erdoğan (Erşahuni) Kimdir?

Bu Durumun TC Anayasa'sındaki Yeri Nedir?

Suriye'den 10 yıl önce gelip, Bursa'ya yerleşen Muhammed Erşahuni, 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AKP'den aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.Suriyeli Muhammet Erdoğan Bursa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi. Bugün AKP'nin açıkladığı Bursa Milletvekili aday listesinde kendisi aday gösterildi. Erdoğan lisrede 9. sırada yer aldı.Suriye'nin Hama kentinden Bursa'ya 10 yıl önce gelip yerleşen Muhammed Erşahuni, şirket kurarak, turizm ve inşaat sektöründe iş yapmaya başladı. Bu Süreçte AKP hükümeti kendisine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verdi.Muhammed Erşahuni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığı dolayısıyla soyadını değiştirip, Erdoğan yaptı. Eşinin ismini de Sümeyye olarak değiştiren Erşahuni, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AKP çatısı altında Bursa'dan aday adaylığı başvurusu yapmıştı. Muhammed Erşahuni'nin, en büyük hedefi ise milletvekili olarak TBMM'ye girmekti.Milletvekili olmak için bazı şartlar Anayasamızın 76. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre,- 18 yaşını doldurmuş olmak,- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,- En az ilkokul mezunu olmak,- Askerlik hizmetini yapmış olmak,- Kısıtlı olmamak,- Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,- Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezası almamış olmak,- Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak; kaçakçılık, resmi ihale ile alım satımlara fesat karıştırmamış olmak,- Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılıp bu suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak.Muhammed Erşahuni'nin askerlik hizmeti için silah altına alınıp alınmadığı ise bilinmiyor!