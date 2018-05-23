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Bu haber 23 Mayıs 2018 13:30:30 Tarihinde eklenmiştir.

TARSİM Havuzuna Girmek İçin Ne Giymek Lazım?

Kısa adı Tarsim olan Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolündeki Tarım Sigortaları Havuzu TARSİM, çiftçilerden aldığı sigorta paralarını keyfine göre kullanıyor.

TARSİM Havuzuna Girmek İçin Ne Giymek Lazım?

Kimin veya kimlerin nasıl bir karar alarak kurumun reklamlarını; kime, neden, nasıl, verdiği merak konusu.

Normal bir vatandaşın ulaşmadığı TARSİM’e editörlerimiz günler süren uğraşlardan sonra ancak ulaşabildiler.
 

Yetkili Şahısa Ulaşılamıyor

Yetkili bir şahısa ulaşmayan editörler ancak çağrı merkezinde bir görevli ile kontak kurabildi.
TARSİM reklâm piyarini nasıl, kime göre düzenliyor sorumuza cevap vermeyen az yetkili elaman sadece üst kurul karar veriyor diyebildi.
 

Ayarı Kim Veriyor?

Daha ayrıntılı sorularımıza mail atmamızı isteyen elama kurumunuzun web sayfasında mail adresi yok deyince kendi şahsi mail adresini verdi. Elemana maili attık ama maalesef hala dönüş yok.

Şimdi soruyoruz TARSİM kimin? kim kime göre ayar veriyor? Buyurun açıklayın.
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TARSİM Havuzuna Girmek İçin Ne Giymek Lazım?
TARSİM Havuzuna Girmek İçin Ne Giymek Lazım?
Kısa adı Tarsim olan Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolündeki Tarım Sigortaları Havuzu TARSİM, çiftçilerden aldığı sigorta paralarını keyfine göre kullanıyor.
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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