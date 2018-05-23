TARSİM Havuzuna Girmek İçin Ne Giymek Lazım?

Yetkili Şahısa Ulaşılamıyor

Ayarı Kim Veriyor?

Kimin veya kimlerin nasıl bir karar alarak kurumun reklamlarını; kime, neden, nasıl, verdiği merak konusu.Normal bir vatandaşın ulaşmadığı TARSİM’e editörlerimiz günler süren uğraşlardan sonra ancak ulaşabildiler.Yetkili bir şahısa ulaşmayan editörler ancak çağrı merkezinde bir görevli ile kontak kurabildi.TARSİM reklâm piyarini nasıl, kime göre düzenliyor sorumuza cevap vermeyen az yetkili elaman sadece üst kurul karar veriyor diyebildi.Daha ayrıntılı sorularımıza mail atmamızı isteyen elama kurumunuzun web sayfasında mail adresi yok deyince kendi şahsi mail adresini verdi. Elemana maili attık ama maalesef hala dönüş yok.Şimdi soruyoruz TARSİM kimin? kim kime göre ayar veriyor? Buyurun açıklayın.