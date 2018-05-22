Akbaş, Yarına Bırakmadı

Yarın Dağıtırım Dedim Ama…

İhtiyacı Olup, Ulaşamadığımız Kimse Kalmayacak

"İnşallah Karakoyunlu mahallemde ihtiyacı olup, ulaşamadığımız kimse kalmayacak.

Ramazanı şerifin, rahmet ve bereket dolu her anı ve her yönünden, Rabbim hepimizi istifade eylesin.

Ne olur sofralarımızı çeşitlendirirken, GARİBAN, yardıma muhtaç kardeşlerimizi unutmayalım."





Hayırsever vatandaşların da yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan kolileri hazırlayan Akbaş, paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.Yardım konusunda insanların desteğini aldığını ifade eden Akbaş, ihtiyaç sahiplerine kolilerini ulaştırmadan önce hissettiklerini şu şekilde ifade etti;"Dün çok yorgundum, niyetim ENGELLİLER MECLİSİ toplantısı sonrasında dinlenmekti. Hayırsever N.K. isimli bir dostum arayıp, 20 gıda paketi gönderdiğini, söyledi. Önce içimden yarın dağıtırım dedim. Daha sonra düşündüm; YA o ailelerin bu gece tencerede kaynayacak bir şeyleri yoksa, ya ben yarına yetişemesem diye düşünerek, mahallenin yolunu tuttum. 20 pakette ayrıca ayarlayıp, 40 evimizi ziyaret edip karınca kararınca, çorbalarında tuz olmaya çalıştık."