Papaz Andrew Craig ve OSM!

Terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın bağlantısı olduğu öne sürülen bazı isimlerin, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden olması dikkati çekiyor.İzmir'de yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın yurt dışına kaçan ve adı FETÖ ile anılan Şanlıurfa iş adamı İbrahim Halil Baysal ile görüştüğü iddia edildi."FETÖ'CÜ İBRAHİM HALİL BAYSAL İLE GÖRÜŞMÜŞ"Tanık ve gizli tanıklar, soruşturma ve mahkeme safhasında Brunson'ın, FETÖ'nün sözde Ege Bölgesi'nden sorumlu imamı Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa, "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden avukat Taner Kılıç, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına firar eden Ömer Karagöz, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Karabağlar Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Oğuzhan Türkkan, KHK ile kapatılan Şanlıurfa'daki Ortadoğu Sağlık Merkezinin sahibi ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden firari sanık İbrahim Halil Baysal ile görüştüğü yönünde ifade verdi.Tanıklardan A.D. Brunson'ın FETÖ'nün önemli finansörlerinden Baysal ile iletişime geçtiğini mahkemede anlattı. 2 kez hakim karşısına çıkan Brunson ise bu iddiaları hiçbirini kabul etmedi.