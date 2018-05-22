Urfa Usulü,Çiğköfte Nasıl Yapılır?

ÇİĞ KÖFTE KAÇ KALORİ?

ETLİ URFA USÜLÜ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

ADIYAMAN ETSİZ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Türkiye'nin en önemli yöresel yemeklerinden biridir çiğ köfte. Yapımı ile ustalık isteyen, büyük emek işidir. Bulgur ile baharatların yoğrulmasından oluşur. Çiğ köfte Şanlıurfa ve Adıyaman'da olduğu gibi, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin gibi birçok ilde de gözde lezzetlerdendir.Bugün size hem Urfa hem de Adıyaman usülü yani etli ve etsiz iki ayrı çiğ köfte tarifi vereceğiz. İki çiğköfte tarifinin malzemeleri de farklılık gösterir.Etsiz çiğ köftenin bir porsiyonu yani yaklaşık 125 gramı 226 kcaldır. Etli çiğ köftede ise aynı porsiyon değerleri için kalori miktarı 340'dır. İçeriğindeki yoğun bulgurdan dolayı lavaş ile değil yeşillik ile tüketilmelidir.Malzemeler:250 gram çok ince çekilmiş kuşbaşı et2 su bardağı bulgur2 su bardağı isotu (Acı sevmiyorsanız miktarı azaltın)1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kimyon1 demet maydanoz1 soğan4 sarımsak4 dal yeşil soğan1 tatlı taşığı salçaNasıl yapılır?Çiğ köfte tarifine geniş bir leğende (mümkünse çiğ köfte için özel satılan tabanı tırtırlı bakır leğenlerden) baharatları karıştırarak başlıyoruz. Hafif sulandırdığımız isot, karabiber, kimyonu karıştırıyoruz. İçine ince ince doğranmış ve dövülmü soğan ile sarımsağı ekleyin. Ardından bulgur, biraz su ve salça ekliyoruz. Malzemeler arasında en az yarım saat yoğurmalıyız. Bulgur suyu çekmeli. Daha sonra içine ince ince doğramış olduğumuz yeşil soğan ve maydanozu ekliyoruz. Ve tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurma işlemi biten çiğ köfteleri elimizde şekillendirerek servis tabağına alıyoruz. Yanında kıvırcık ve sevdiğiniz yeşilliklerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...Malzemeler:1 litre su4 su bardağı ince bulgur4 çorba kaşığı salça2 çorba kaşığı biber salçası1 kuru soğan5 diş sarımsak8 çorba kaşığı sıvıyağ3 çorba kaşığı isot300 gram kabuksuz ceviz1 çorba kaşığı pul biber, karabiber, tuz, toz biberCevizleri robotta toz haline gelene kadar çekin. Kısık ateşte sıvı yağı kızdırın üstüne bütün baharatları katarak kavurmaya devam edin. Baharatlarla yağ kavrulduktan sonra üstüne biber salçası ve domates salçasını da ilave ederek iyice kavurun. Daha sonra sürekli karıştırarak ince kıyılmış sarımsak ve kuru soğanı dövmüş olduğunuz cevizi bulgurun içine ilave edin. Ardından soğuyunca bulgur ile buluşturun. Üzerine su ekleyerek iyice yoğurun. En az bir saat yoğrulmalıdır. Yoğurma işlemi biten çiğ köfteleri elimizde şekillendirerek servis tabağına alıyoruz. Yanında kıvırcık ve sevdiğiniz yeşilliklerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...