'Beni Mecbur Bırakmayın'!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fakıbaba'nın gerekirse 'fıstık ithal ederiz' ifadelerine sert çıkmıştı. Bakan Fakıbaba, eleştirilere yanıt vererek, "Bizim regüle etme görevimiz var. Muharrem İnce hala bunu anlamamış. Anlayamacak demek" dedi. Fakıbaba, fıstık ithal edilebilir sözünün fiyatı düşürdüğünü söyledi.

BENİ MECBUR BIRAKMAYIN

Baklavacılara da bir çağrı yapan Fakıbaba, şunları kaydetti: "Fiyatlar düştü, siz de baklava fiyatlarını düşürün" dedi. Fakıbaba bu çağrının dikkate alınmasını istedi, sözlerini esprili bir şekilde sürdürdü: "Fıstık düştü, sizde düşürün, düşürmelerini bekliyorum. Baklava ithalatına beni mecbur bırakmasınlar."

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