Viranşehir’in Tarihi Yeniden Yazılıyor

BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BELGELERİ HEDİYE ETTİ.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve 27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Özşavlı Viranşehir’in tarihini yeniden yazmaya hazırlanıyor. Viranşehir’in tarihi geçmişini ve kültürel değerlerini kapsamayan geniş bir araştırma kitabı kaleme alacaklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Özşavlı yapılacak tüm bu çalışmaların akademik ve bilimsel olacağını belirtti. Viranşehir Tarihinin bilinenden çok farklı olduğunun altını çizen Özşavlı, İlçemizin kültür, sanat, yaşam, politika, spor, sosyal ve köylerinin tarihi gibi birçok konunun kapsamlıca beraberce incelenerek 3. Cilt şeklinde hazırlanacağının müjdesini verdi. Şimdiye kadar Viranşehir Tarihi ile ilgili gerek İngiliz kaynaklarında gerekse Osmanlı Arşivlerinden yüzlerce belgeye ulaştığını ifade eden Özşavlı, Viranşehir’in Tarihinin ve kültürel mirasının yeniden ele alınacağını ve yeni neslin İlçe tarihini daha doğru ve daha sağlıklı öğreneceğini belirtti.27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı olan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Halil Özşavlı İlçe Kaymakamı ve Ak Parti İlçe Teşkilatını ziyaretlerinde Viranşehir Tarihi ile ilgili çok önemli iki belgeyi hediye etti.Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit’e Viranşehir’in nahiyelikten ilçeye dönüştürülmesine dair 1908 tarihli Sadaret ( Sadrazamlık) makamının emirnamesinin tercüme edilmiş kopyasını hediye eden Özşavlı, ayrıca Kaymakam Çimşit’e Viranşehir Belediyesi’nin 1941 yılında belediye reisliği kadrosunun tahsisi ile ilgili İsmet İnönü imzalı belgeyi de hediye etti./Virha