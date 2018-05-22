Durmuş'tan,Urfa Aday Adaylarına Tebrik...

Durmuş Mesajında Şu İfadelere Yer Verdi;
Değerli Hemşehrilerim, Başta Şanlı Şehrimize hizmet etmek üzere, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması doğrultusunda aktif olarak görev tevdi edilen 14 arkadaşımıza başarılar diliyorum. Bu toprakların bir aşığı olarak onların yanında bulunacağımı, her türlü bilgi paylaşımından, hizmet etme gayretinden uzak durmayacağımı belirtmek isterim. İstiklal Madalyalı Şehrimize hizmet etme noktasında gayrette bulunacak arkadaşlarımızla omuz omuza vererek hep birlikte güzel günler göreceğiz inşallah. Bu süreçte bana destek olan başta ailem, akrabalarım, dostlarım olmak üzere tüm hemşehrilerime teşekkürü bir borç bilirim.
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