Urfa Listesi Netleşiyor,Öcalan...

Milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeye hazırlanan HDP'de öne çıkan isimler netleşti.Cezaevinde tutuklu bulunan Eski Grup Başkanvekili İdris Baluken'in, son seçim bölgesi olan Diyarbakır'dan başka bir yerde aday gösterildi.Sırrı Süreyya Önder'in aday gösterilmedi.Bir ara Urfa‘dan aday gösterileceği belirtilen tutuklu DTK Eş Başkanı Leyla Güven - Hakkari, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Genel Başkan Yardımcısı Nusrettin Maçin, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın oğlu ve HDP Mardin eski İl Eş Başkanı Ömer Öcalan‘ın Urfa‘dan aday gösterileceği belirtiliyor.Kaynak: Birgün