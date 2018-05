'Fıstığın Fiyatı Düştü,Baklavada Düşsün'

Son dönemlerde fıstık fiyatlarının çok fazla artması sebebi ile esnaf ve tüketici zor durumda kalmıştı. Yaşanan bu artış sebebi ile fıstık piyasası olumsuz yönde etkilenmişti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'da yaşanan bu artışa dair açıklamalarda bulunmuştu.

FISTIK FİYATLARI HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA GELDİ !

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fıstık fiyatlarına ilişkin yeni açıklamalarda bulunarak fiyatların düştüğünü belirtti. Fıstık fiyatındaki yaşanan artışın kısa süre içerisinde olduğunu ve geri düştüğünü belirten Bakan Fakıbaba, konuşmasına devam ederken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştirdi.



Fıstık fiyatları ve önemli konular hakkında konuşma yapan Bakan Fakıbaba;

"Bizim regülasyon görevimizde vardır. Tüketiciyi de korumak zorundayız. Nisanın sonlarına kadar iç fıstık 135 lira iken ne oldu da Mayıs ayında bu 215 liraya çıktı. Biz spekülatörlere karşıyız. Bugün soruyorum fiyat, 160 lira. Bizim regülasyon görevimiz vardır. Zaman zaman eğer stok olduğunda, diyorlar ki fıstık ithal edilecek, ya benim elimde fıstığım var. İthal etme nereden çıkıyor. Cumhurbaşkanı adayı olacak Sayın İnce hala bunu anlamamış. Bugün bakıyorsunuz fıstık fiyatı 160 liraya düşmüş. Bizim konuşmamız 215 liradan 160 liraya düşmüşse ben burada tüketicilerimi, esnafımı da düşünmek zorundayım" dedi

Konuşmasına önemli başlıklarla devam eden Bakan Fakıbaba;

"Nisan ayında 10.85 olan enflasyon oranı gıda da 8.9 civarında. Günah keçisi genelde gıdadır. Günah keçisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanıdır. 29-31 lira et yok diyenler gitsin baksınlar. Ben 60 liralık et aldım, valla saygı duyuyorum. Çok önemli bir farkın olmadığını biliyorum. Daha iyi noktaya getirmek için projelerimiz var. 250 bin düve projesi, özel sektörün düve projesi, TİGEM'in yerel tohum ve düve projeleri, Mera Kanunu'nda değişiklikler bunlar olduğu zaman bizim Türk insanı çalışkandır, üretkendir yapamayacağımız hiçbir şey yok. 17 milyar dolar ihracatımız var. 13 milyar dolar ithalatımız var. 4 milyar lira fazlalığımız var" ifadelerine de yer verdi.

Bakan Fakıbaba'nın fıstık fiyatlarının düşürüldüğü açıklamasının ardından şimdi de tüketiciler baklava fiyatlarınında düşüp düşmeyeceğini soruyorlar. İlerleyen günlerde bu konuda bir açıklama olacak mı hep birlikte göreceğiz.

