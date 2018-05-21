Kırsal Mahallelerde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre Mantarlı ,Kuskunlu ve kuskunluya bağlı Arcabulak ve Akıncık mezralarında devam eden yol temizleme çalışmaları sonrası malzeme serme çalışması gerçekleştirdiğini belirterek ihtiyaç duyulan yerlerde yol açma, yol temizleme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ile yolların daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlayarak mahalle sakinlerine yeni yollar kazandırdık dedi.

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık yol yapım çalışmaları ile ilgili yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek sadece kırsal mahalleler de değil nerede olursa olsun hizmet ihtiyacı duyulan gerek Hilvan merkez ve gerekse kırsal mahallelerimize insanlarımızın daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için elimizden geldiğince hizmet götürmeye devam ediyoruz fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar ile yollar daha güzel bir görünüm kazanacak ifadelerine yer verdi.