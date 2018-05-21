Büyükelçi Önen’den Tarım Bakanlığı Heyetine İftar Yemeği

Türkiye’nin çin halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve beraberindeki heyet onuruna Büyükelçilik konutunda iftar yemeği verdi. Heyette bulunan Urfalı hemşehrisi Osman Güzelgöz ile de bir süre sohbet edip hasret giderdi.Büyükelçi Emin Önen dün akşam da Büyükelçilik konutunda Azerbaycan, Kuveyt, Kırgızistan, Pakistan ve Umman'ın Pekin Büyükelçileri onuruna bir iftar daveti düzenledi. Büyükelçi Önen, İslam dininin ve oruc ibadetinin Müslümanların ortak noktası olduğunu söyledi.Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen, 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı nedeniyle de gençlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüyle şöyle seslendi;“Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.”'Çin Uluslararası İthalat Fuarı' hakkında da açıklama yapan ÇHC Pekin Büyükelçisi Emin Önen, “5-10 Kasım 2018 tarihlerinde ilki gerçekleştirilecek olan 'Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Türkiye’nin ihracatını arttırmak bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. 5 yılda 10 trilyon dolarlık ithalat yapacak Çin’e, bu fuara tüm iş dünyamızı bekliyorum. Son başvuru tarihi 30 Mayıs 2018’dir, hatırlatmak isterim. İş adamlarımızı bekliyoruz” dedi.Büyükelçi Önen, Ramazan’ı Şerif’in ilk Cumasını Büyükelçilikten çalışma arkadaşları ve misafirleriyle birlikte kıldıklarını belirterek, gittikleri cami çıkışında “Minik Çinli dostum” dediği Çinli bir küçük çocukla da kısa bir süre sohbet ettiklerini belirtti.