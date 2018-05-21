Urfalı,İlk 10'da!

KILIÇDAROĞLU EKİBİNİ KORUDU

YİNE İZMİR

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ekibinden 3 isim listeye girdi. Deniz Baykal ise Antalya 1. sıra oldu. İnce'ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı.CHP'de Parti Meclisi toplantısında 24 Haziran genel seçimleri için yapılan 2 bin 319 aday adayı başvurusu değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu kurmaylarını korurken mevcut milletvekillerinden özellikle önseçimle gelen isimlerin bir kısmı liste dışı kaldı.Kılıçdaroğlu önce Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Ardından akşam geç saatlerde ise Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Milletvekili listelerine son şekli verilen toplantılar nedeniyle Genel Merkez binasına yöneticiler dışında kimsenin girmesine izin verilmedi.Kılıçdaroğlu İzmir'den aday olurken, İstanbul 1. Bölge'den Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Urfalı Mahmut Tanal, İbrahim Kaboğlu, Sera Kadıgil ilk on sıradan aday gösterildi.Selin Sayek Böke İzmir'den, Öztürk Yılmaz ise Ardahan'dan aday yapıldı. Ankara 1. Bölgeden Levent Gök, Tekin Bingöl, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu ile Gamze Taşcıer aday oldu. DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve ile kumpas davası mağduru Mehmet Ali Çelebi de İzmir’den aday gösterildi./Sözcü