Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 21 Mayıs 2018 03:03:45 Tarihinde eklenmiştir.

Terör İğrenç Yüzünü,Urfa'da Gösterdi!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Mayıs 2018 günü Halfeti Yukarı Göklü Jandarma Karakol Komutanlığına bölücü terör örgütünce düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden asker Mustafa Akkaya’yı ziyaret etti.

Terör İğrenç Yüzünü,Urfa'da Gösterdi!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Mayıs 2018 günü Halfeti Yukarı Göklü Jandarma Karakol Komutanlığına bölücü terör örgütünce düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden asker Mustafa Akkaya’yı ziyaret etti.

Gazi Asker Mustafa Akkaya’nın sağlık durumu hakkında hastane başhekimi Dr. İdris Dağ ve doktorlardan bilgi alan Vali Erin, her vatandaşa olduğu gibi özellikle gazilerimiz ve şehit ailelerinin sağlık sorunlarında da hiçbir fedakârlıktan kaçınılmaması, ne gerekiyorsa fazlasıyla yapılması talimatını vererek, yaralı askere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hain saldırıda yaralanan asker Mustafa Akkaya’nın annesi Belgin ve babası Dilaver Akkaya’yı da aynı gün makamında ağırlayan Vali Erin, aile ile bir süre sohbet etti. “Yüreği vatan aşkı ile çarpan, aslan gibi bir evlat yetiştirmişsiniz” diyerek aileyi tebrik eden Vali Erin, terör örgütünün yurt içinde ve sınırda artık hareket edemez duruma geldiğini, böylesi vur kaç eylemleriyle ses getirmeye çalıştığını belirterek, “Ramazan ayı arefesinde meydana gelen böylesi hain bir saldırı, terör örgütünün milletimizin değerlerine, kutsallarımıza ne kadar karşı olduğunu bir kez daha gösterdi. Askerlerimizin oruç tutma hazırlığı içinde olduğu gece gerçekleşen bu saldırı, terörün iğrenç yüzünü bir kez daha gösterdi. Saldırı sonrası karakol çevresinde toplanan vatandaşlarımız da birlik beraberlik içerisinde teröre karşı duruşlarını ortaya koydular. Hain saldırıda hamdolsun evlatlarımız canlarını kaybetmediler. Şu anda tedavileri devam ediyor ve hepsinin durumu iyi. Devlet olarak bu kahraman askerlerimizin sağlığına kavuşması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, sizler müsterih olun” dedi.

Terörün kökü kuruyana kadar devletin silahlı kuvvetleriyle milletiyle birlikte kararlı ve sarsılmaz bir irade ile mücadeleye devam edeceğini hatırlatan Vali Erin, ziyaret anısına aileye çeşitli hediyeler takdim etti.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfalı,İlk 10'da!
Urfalı,İlk 10'da!
CHP'nin 24 Haziran Milletvekili listesi belli oldu. Fikri Sağlar, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay, Ali Şeker, Eren Erdem, Gülsün Bilgehan, Şenal Saruhan, Haluk Pekşen, Zeynep Altıok, Musa Çam ve Necati Yılmaz gibi partinin önemli isimleri liste dışı kaldı. AKP kurucusu Abdüllatif Şener ise Konya'dan aday gösterildi.
Terör İğrenç Yüzünü,Urfa'da Gösterdi!
Terör İğrenç Yüzünü,Urfa'da Gösterdi!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Mayıs 2018 günü Halfeti Yukarı Göklü Jandarma Karakol Komutanlığına bölücü terör örgütünce düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden asker Mustafa Akkaya’yı ziyaret etti.
Bozovalılar İftar Sofrasında Buluştu
Bozovalılar İftar Sofrasında Buluştu
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bozova Kaymakamlığı tarafından Bozova ilçesi Büyük Meydan’da organize edilen, binlerce kişinin iştirak iftar programına katıldı.
Tarımla Beraber İşssizlik Düştü!
Tarımla Beraber İşssizlik Düştü!
-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Tarım, Şubat ayında 4 milyon 983 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği 1,9 puan düşürdü”
Erdoğan'dan liste Açıklaması,Gençlerimiz Listede Olacak!
Erdoğan'dan liste Açıklaması,Gençlerimiz Listede Olacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve sporcular ile birlikte yaptığı iftarın ardından konuştu. Erdoğan gençlerin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Erdoğan gençlere ''Size dikte etmeyeceğiz, sizi kalıplara sokmaya çalışmayacağız sadece sizinle birlikte çalışacağız'' diye seslendi .
50 Milletvekili Liste Dışı,Adaylar Kimler?
50 Milletvekili Liste Dışı,Adaylar Kimler?
CHP'nin adaylarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. CHP aday adayları kimler? 24 Haziran'da yapılacak 27. dönem milletvekili seçimleri için adaylık başvuruları devam ediyor. Peki CHP'nin adayları kimler, isimleri neler? Seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İşte CHP'nin 2018 milletvekili adayları.
Listede Sürpriz İsimler!
Listede Sürpriz İsimler!
AK Parti'nin aday adayı listesinde geçtiğimiz günlerde "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum" diyerek pistlere veda eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar ve gazeteci Ayşe Böhürler gibi isimler buluyor.
Urfa Adayları Netleşiyor,İşte Üst Kurula Sevk Edilenler!
Urfa Adayları Netleşiyor,İşte Üst Kurula Sevk Edilenler!
Yaklaşan seçim öncesi tüm partilerde olduğu gibi AK Parti'de de adayların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. 21 Mayısta YSK'ya sunulacak olan listeler öncesinde 42 Şanlıurfa milletvekili aday adayının üst komisyona rapor edildiği ifade edildi.
Adaylar Açıklandı mı?,Ak Parti'den Flaş Karar!
Adaylar Açıklandı mı?,Ak Parti'den Flaş Karar!
AK Parti, beyanname tarihini öne çekti
“Bu tam da sizin sorununuz sayın bakan! ''
“Bu tam da sizin sorununuz sayın bakan! ''
Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba'nın 'Eşim kırmızı eti 29 TL’den alıyor, 70 liraya alıyorsan o senin problemin' sözlerini eleştiren Fatih Altaylı, "Bunu kendi sorunu olarak görmeyen Tarım Bakanı, bu ülkenin Tarım Bakanı değildir" dedi.
Urfa'da,Kafasına Yediği Mermiyle...
Urfa'da,Kafasına Yediği Mermiyle...
Şanlıurfa'da kaçakçılarla girdiği çatışmada kafasına isabet eden kurşun 40 yıl sonra fark edilen Mustafa Tiryaki, "Ameliyatta ölürsem şehit olacak mıyım, onu merak ediyorum" dedi.
Aday Listesi Açıklandı mı?,Ak Parti'de Flaş Gelişme...
Aday Listesi Açıklandı mı?,Ak Parti'de Flaş Gelişme...
PARTİLERİN Yüksek Seçim Kurulu’na listelerini vermelerinin son günü olan pazartesiye kadar AK Parti’de liste heyecanı sürecek. MHP’nin aksine AK Parti listelerini YSK’ya verdikten sonra açıklayacak. Son üç günden beri süren hummalı liste çalışmaları, bu kez önceki yılların aksine üç kişilik dar kadro ile yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kurucu meclis” olarak nitelediği yeni dönem için her ilin başına kamouyunun iyi bildiği önemli isimlerin konulacağı, bu nedenle de bakanların büyük bölümünün vekil olarak değerlendirileceği belirtiliyor.
Urfalı,İlk 10'da!
Urfalı,İlk 10'da!
Terör İğrenç Yüzünü,Urfa'da Gösterdi!
Terör İğrenç Yüzünü,Urfa'da Gösterdi!
Adli Tıp,Yeni Yerinde...
Adli Tıp,Yeni Yerinde...
Tatlıses,Kanal D'ye İsyan Etti!
Tatlıses,Kanal D'ye İsyan Etti!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
33°C / 21°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:25
Güneş
05:05
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:39
Yatsı
21:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿