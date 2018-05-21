Terör İğrenç Yüzünü,Urfa'da Gösterdi!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Mayıs 2018 günü Halfeti Yukarı Göklü Jandarma Karakol Komutanlığına bölücü terör örgütünce düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden asker Mustafa Akkaya’yı ziyaret etti.Gazi Asker Mustafa Akkaya’nın sağlık durumu hakkında hastane başhekimi Dr. İdris Dağ ve doktorlardan bilgi alan Vali Erin, her vatandaşa olduğu gibi özellikle gazilerimiz ve şehit ailelerinin sağlık sorunlarında da hiçbir fedakârlıktan kaçınılmaması, ne gerekiyorsa fazlasıyla yapılması talimatını vererek, yaralı askere geçmiş olsun dileklerini iletti.Hain saldırıda yaralanan asker Mustafa Akkaya’nın annesi Belgin ve babası Dilaver Akkaya’yı da aynı gün makamında ağırlayan Vali Erin, aile ile bir süre sohbet etti. “Yüreği vatan aşkı ile çarpan, aslan gibi bir evlat yetiştirmişsiniz” diyerek aileyi tebrik eden Vali Erin, terör örgütünün yurt içinde ve sınırda artık hareket edemez duruma geldiğini, böylesi vur kaç eylemleriyle ses getirmeye çalıştığını belirterek, “Ramazan ayı arefesinde meydana gelen böylesi hain bir saldırı, terör örgütünün milletimizin değerlerine, kutsallarımıza ne kadar karşı olduğunu bir kez daha gösterdi. Askerlerimizin oruç tutma hazırlığı içinde olduğu gece gerçekleşen bu saldırı, terörün iğrenç yüzünü bir kez daha gösterdi. Saldırı sonrası karakol çevresinde toplanan vatandaşlarımız da birlik beraberlik içerisinde teröre karşı duruşlarını ortaya koydular. Hain saldırıda hamdolsun evlatlarımız canlarını kaybetmediler. Şu anda tedavileri devam ediyor ve hepsinin durumu iyi. Devlet olarak bu kahraman askerlerimizin sağlığına kavuşması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, sizler müsterih olun” dedi.Terörün kökü kuruyana kadar devletin silahlı kuvvetleriyle milletiyle birlikte kararlı ve sarsılmaz bir irade ile mücadeleye devam edeceğini hatırlatan Vali Erin, ziyaret anısına aileye çeşitli hediyeler takdim etti.