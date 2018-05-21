Adli Tıp,Yeni Yerinde...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Mayıs 2018 günü Halfeti Yukarı Göklü Jandarma Karakol Komutanlığına bölücü terör örgütünce düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden asker Mustafa Akkaya’yı ziyaret ettikten sonra, aynı hastane yerleşkesi içinde hizmet vermeye başlayan Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu.Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. İdris Dağ ile Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü binasını ziyaret eden Vali Erin, “İlimiz, 2 milyonu bulan nüfusu ile Türkiye’nin 9’uncu büyük şehri. Bu nüfus beraberinde çok sayıda adli vakanın oluşmasını da beraberinde getiriyor. Daha önce ilimizde adli tıp olmadığı için otopsi işlemleri çevre illere sevk ediliyordu. Vatandaşların talebi ve ihtiyaç doğrultusunda ilimizde de adli tıp hizmeti verilmeye başladı. Ancak hastanelere uzak oluşu ve cenaze sahiplerinin hastane ile adli tıp arasında gidip gelmesi sorun oluyordu. Bu birimi hastane yerleşkemizde hizmete sunarak, büyük bir sorunu daha ortadan kaldırmış olduk” dedi.Daha önce eski Verem Savaş Dispanseri binasında hizmet veren ve vatandaşların talebi doğrultusunda hastaneler, morg ve benzeri hizmetlerin daha kolay sağlanacağı bir yere taşınması istenen Adli Tıp Birimi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesi içinde yapımı tamamlanan binada hizmet verecek.