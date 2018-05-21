Bozovalılar İftar Sofrasında Buluştu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bozova Kaymakamlığı tarafından Bozova ilçesi Büyük Meydan’da organize edilen, binlerce kişinin iştirak iftar programına katıldı.Ramazanın; birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma anlamında büyük güzellikleri beraberinde getirdiğini, bunun yanında manevi duyguların da zirveye ulaştığı günler olduğunu dile getiren Vali Erin, tüm Bozovalıların ramazanını tebrik etti.Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve ilçe halkının katıldığı İftar öncesi masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet edip hal hatır soran Vali Erin, iftardan sonra da esnafı işyerlerinde ziyaret etti. Esnaf ziyaretinden sonra Bozova muhtarları ile bir araya gelen Vali Erin, muhtarlarla ilçenin sorunlarını istişare etti.Muhtar toplantısının ardından ilçenin Kırmızıpınar Mahallesinde de vatandaşlar ve esnafla buluşan Vali Erin, gecenin ilerleyen saatlerinde Bozova Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanlığını ziyaret etti.Vali Erin’in Bozova’daki ziyaret ve temasları, sahur vaktine kadar devam etti.