Tarımla Beraber İşssizlik Düştü!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın kış aylarında bile istihdama önemli katkı sağladığını bildirerek, “Tarım, Şubat ayında 4 milyon 983 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği 1,9 puan düşürdü” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Şubat ayında tarımda istidamın, geçen yıl Şubat ayına göre 53 bin kişi azalmasına rağmen, istihdama önemli katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirtti. Şemsi Bayraktar, 2017 yılı Şubat ayında 5 milyon 36 bin olan tarımda istihdamın, bu yıl Şubat ayında 4 milyon 983 bine gerilediğini söyledi. Şemsi Bayraktar, Şubat ayında tarımdaki istihdamın, Ocak ayına göre 20 bin kişi arttığını belirtti.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımın Mayıs ayında 5 milyon 577 bin, Haziran ayında 5 milyon 757 bin, Temmuz ayında 6 milyon 21 bin, Ağustos ayında 5 milyon 953 bin, Eylül ayında 5 milyon 854 bin, Ekim ayında 5 milyon 534 bin, Kasım ayında 5 milyon 297 bin, Aralık ayında 5 milyon 170 bin, Ocak ayında 4 milyon 963 bin kişiye istihdam sağladığını hatırlattı.

-Tarımın istihdamdaki payı yüzde 17,7-

Şubat ayında 28 milyon 166 bin kişi olan toplam istihdamın yüzde 17,7’sini tarımın karşıladığına, bu rakamın geçen Şubat ayında yüzde 18,7, bu yılın Temmuz, Ağustos aylarında yüzde 20,7, Eylül ayında yüzde 20,3, Ekim ayında yüzde 19,3, Kasım ayında yüzde 18,6, Aralık ayında yüzde 18,3, Ocak ayında 17,7 olduğunu bildiren Bayraktar, 2017 Şubat ayında 26 milyon 956 olan toplam istihdamın da bir yıllık sürede 1 milyon 210 bin kişi arttığına dikkati çekti.

Bayraktar, tarımın istihdamda yüzde 17,7, sanayinin yüzde 20 pay aldığını, inşaatın payının yüzde 7’de kaldığını, istihdamda en büyük payın yüzde 55,3 ile hizmetlerde olduğunu belirtti.

-Tarım kadınlarda işsizliği 3,4 puan düşürdü-

Şemsi Bayraktar, Şubat ayında tarımda 2 bin 864 erkek, 2 bin 120 kadının istihdam edildiğini bildirdi. Erkeklerin yüzde 14,8’inin, kadınların yüzde 24,1’inin tarımda çalıştığını, tarımın işsizliğin geri çektiğini belirten Bayraktar, Şubat ayında tarımın kadınlarda işsizliği 3,4 puan düşürerek yüzde 16,8’den yüzde 13,4’e, erkeklerde 1,3 puan düşürerek yüzde 10,6’dan yüzde 9,3’e, toplamda işsizliği 1,9 puan düşürerek yüzde 12,5’den yüzde 10,6’ya indirdiğini belirtti.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımda istihdamın her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında zirveye ulaştığını, Eylül ayından itibaren tarımsal faaliyetlerdeki azalmayla birlikte istihdamın da gerilemeye başladığını, Ocak-Şubat aylarında en alt düzeye indiğini hatırlattı.