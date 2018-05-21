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Bu haber 21 Mayıs 2018 02:51:24 Tarihinde eklenmiştir.

Milliler İlk Galibiyetlerini Urfa'da Aldılar...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2018 CEV Voleybol Erkekler Altın Avrupa Ligi Türkiye-Ukrayna karşılaşması öncesi kente gelen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Milli Takımlar Sorumlusu Kurtaran Mumcu, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksü ve milli takım ekibi ile bir araya geldi.

Milliler İlk Galibiyetlerini Urfa'da Aldılar...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2018 CEV Voleybol Erkekler Altın Avrupa Ligi Türkiye-Ukrayna karşılaşması öncesi kente gelen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Milli Takımlar Sorumlusu Kurtaran Mumcu, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksü ve milli takım ekibi ile bir araya geldi.

Vali Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un da milli takıma destek için hazır bulunduğu buluşmada, TVF heyetine ve milli takım oyuncularına başarılar diledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve il protokolü, karşılaşmanın gerçekleştiği salonda da vatandaşlarla birlikte türbinlerde yerini aldı. Sporseverlerin de büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada, Türkiye Voleybol Milli Takımı Avrupa ligindeki ilk galibiyetini Şanlıurfa’da elde etti.

2018 CEV Voleybol Erkekler Altın Avrupa Ligi karşılaşmasında, Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Ukrayna ile Şanlıurfa’da karşı karşıya geldi.

Türkiye’nin Ukrayna’yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşma, 20 Mayıs 2018 günü saat 15.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonunda gerçekleşti.

Her iki takımın da büyük çekişmesine sahne olan karşılaşmanın ilk setini 25-20, son setini ise 25-20 skorla kazanan millilerimiz, Şanlıurfalı taraftarların da yoğun desteği ile rakibini 3-0 yendi.

Karşılaşmadan bir gün önce kente gelen her iki ülke milli takımlarını en iyi şekilde ağırlayan Şanlıurfa, Ramazan ayı olmasına rağmen salonda da karşılaşma için oldukça coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Maç sonrası her iki takımın oyuncularını tebrik eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Çekişmeli geçen bir karşılaşma oldu. İyi oynayan kazandı. Türkiye’nin Altın Avrupa Liginde elde ettiği ilk galibiyet. Bu galibiyetin Şanlıurfa’da elde edilmesinden dolayı mutluyuz” diye konuştu.

B Grubunda Ukrayna’dan sonra Hollanda ve Slovenya ile karşı karşıya gelecek olan millilerimiz, toplam 6 basamaktan oluşan CEV Altın Avrupa Liginin ikinci maçını, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 15.30’da Van Nur Tatar Spor Salonunda Hollanda milli takımı ile yapacak.

Toplamda 6 basamak ve 3 grup şeklinde lig usulü gerçekleşecek karşılaşmalar sonucunda grup birincisi takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke takımı, Final Four müsabakalarında şampiyonluk için yarışacaklar.
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Spor
Milliler İlk Galibiyetlerini Urfa'da Aldılar...
Milliler İlk Galibiyetlerini Urfa'da Aldılar...
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2018 CEV Voleybol Erkekler Altın Avrupa Ligi Türkiye-Ukrayna karşılaşması öncesi kente gelen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Milli Takımlar Sorumlusu Kurtaran Mumcu, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksü ve milli takım ekibi ile bir araya geldi.
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