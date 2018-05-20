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Bu haber 20 Mayıs 2018 18:23:37 Tarihinde eklenmiştir.

50 Milletvekili Liste Dışı,Adaylar Kimler?

CHP'nin adaylarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. CHP aday adayları kimler? 24 Haziran'da yapılacak 27. dönem milletvekili seçimleri için adaylık başvuruları devam ediyor. Peki CHP'nin adayları kimler, isimleri neler? Seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İşte CHP'nin 2018 milletvekili adayları.

50 Milletvekili Liste Dışı,Adaylar Kimler?

CHP'in adayları kim? CHP aday adayları kimler, isimleri ne? 24 Haziran 2018 tarhinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimleri için adaylık süreci devam ediyor. 24 Haziran 2018 seçimleri için CHP'den milletvekili aday adayı olanların toplam sayısı 2 bin 319 oldu. 27 dönem CHP milletvekili aday listelerini belirlemek için Kemal Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal etti. CHP'nin adayları ise vatamdaşlar tarafından merak ediliyor. CHP'nin milletvekili aday adaylarını ve son gelişmeleri karar.com'dan takip edebilirsiniz. 

 Bu adaylar içinden 27. dönem CHP milletvekili aday listeleri oluşturuldu. Genel başkan yardımcıları tarafından aday adaylarına ilişkin bilgi notları hazırlanarak Kılıçdaroğlu'na sunuldu.  Çalışmalarını Çevre Sokak'taki parti okulunda sürdüren Kılıçdaroğlu'nun, milletvekili aday listelerini kesinleştiriyor. CHP milletvekili aday listelerinde kimlerin olacağı büyük merak konusu  Kılıçdaroğlu'nun yine İzmir'den, halen tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ise Antalya birinci sıradan milletvekili adayı olması öngörülüyor.

CHP'de aday adaylığı için en yüksek başvuru ise İstanbul'dan yapıldı. Burada başvuru sayısının 400'e yaklaştığı ifade edilirken, İstanbul'dan başvuranlar arasında Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Mahmut Tanal, Gürsel Tekin, PM üyesi Doç. Dr. Yunus Emre, eski MYK üyesi Umut Oran ile OHAL kapsamında yayımlanan 686 Sayılı KHK ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu gibi isimler bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İP Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekilinin de yeniden aday gösterilmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut milletvekillerinden Tekin Bingöl, Haluk Koç, Levent Gök, Gülsün Bilgehan, Şenal Sarıhan, Bülent Kuşoğlu, Necati Yılmaz, Ali Haydar Hakverdi yeniden Ankara'dan aday adaylığı için başvurdu. CHP'de, aralarında Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve Adana İl Başkanı Adnan Barut'un da bulunduğu 24 il başkanı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Aday adaylığı için istifa edenler arasında Çorum, Yalova, Batman, Denizli, Eskişehir ve Hatay il başkanlarının da bulunduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU İZMİR'DEN bAYKAL İSE ANTALYA'DAN ADAY

Kılıçdaroğlu'nun yine İzmir'den, halen tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ise Antalya birinci sıradan milletvekili adayı olması öngörülüyor. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli ile DİSK Genel Başkanlığından istifa eden Kani Beko İzmir'den aday adaylığı için başvuru yaptı. Mevcut milletvekilleri Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Özcan Purçu ile Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlarından Turgay Bozoğlu da İzmir'den başvuru yapanlar arasında.

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER? 

CHP'de aday adaylığı için en yüksek başvuru ise İstanbul'dan yapıldı. Burada başvuru sayısının 400'e yaklaştığı ifade edilirken, İstanbul'dan başvuranlar arasında Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Mahmut Tanal, Gürsel Tekin, PM üyesi Doç. Dr. Yunus Emre, eski MYK üyesi Umut Oran ile OHAL kapsamında yayımlanan 686 Sayılı KHK ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu gibi isimler bulunuyor.

50 MİLLETVEKİLİ LİSTE DIŞI

CHP'de mevcut milletvekillerinden 50’ye yakınının aday gösterilmeyeceği öğrenildi. Bu isimlerin kimler olduğu büyük merak konusu. İstanbul Milletvekilleri Dursun Çiçek ve Bihlun Tamaylıgil adaylık başvurusunda bulunmadı. Çiçek'in avukat kızı İrem Çiçek ise İstanbul 2. bölgeden CHP’den adaylık başvuru yaptı.

CHP'DE ADAYLIĞI KESİNLEŞEN İSİMLER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekilinin de yeniden aday gösterilmelerine kesin gözüyle bakılıyor. 
Mevcut milletvekillerinden Tekin Bingöl, Haluk Koç, Levent Gök, Gülsün Bilgehan, Şenal Sarıhan, Bülent Kuşoğlu, Necati Yılmaz, Ali Haydar Hakverdi yeniden Ankara'dan aday adaylığı için başvurdu. CHP'de, aralarında Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve Adana İl Başkanı Adnan Barut'un da bulunduğu 24 il başkanı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Aday adaylığı için istifa edenler arasında Çorum, Yalova, Batman, Denizli, Eskişehir ve Hatay il başkanlarının da bulunduğu belirtildi.

CHP ADAYLIK BAŞVURULARI : CHP milletvekili aday adaylığı başvuruları 30 Nisan 2018'de başlayıp 7 Mayıs 2018'de saat 17.00'da sona erecek. CHP adaylık için özel bir kriter belirtmedi. Ancak diğer partilerle kıyaslandığında başvuru ücretlerini hayli yüksek tuttu.

CHP ADAYLIK ÜCRETİ : CHP millekvekili aday adaylığı için kadın ve erkeklere ayrı ücret tarifesi çıkardı. MHP ve AK Parti'nin belirlediği ücretler göz önüne alındığında CHP'nin başvuru ücreti hayli yüksek oldu. CHP kadın - genç ve engelli adaylardan 5.000 lira ücret alacak. Erkek adayların başvuru ücreti ise 10 bin lira oldu. CHP bu ücretle de yetinmedi ve bunun dışında başvuru sırasında nakit 1.000 lira dosya ücreti alacağını duyurdu.

CHP BAŞVURU FORMU : CHP üyesi olmayanlar başvuru formunu doldurup gerekli belgeleri ekleyerek şahsen genel merkez ve il başkanlıklarına başvuruda bulunacaklar.

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CHP'nin adaylarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. CHP aday adayları kimler? 24 Haziran'da yapılacak 27. dönem milletvekili seçimleri için adaylık başvuruları devam ediyor. Peki CHP'nin adayları kimler, isimleri neler? Seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İşte CHP'nin 2018 milletvekili adayları.
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