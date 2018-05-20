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Bu haber 20 Mayıs 2018 18:12:06 Tarihinde eklenmiştir.

Listede Sürpriz İsimler!

AK Parti'nin aday adayı listesinde geçtiğimiz günlerde "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum" diyerek pistlere veda eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar ve gazeteci Ayşe Böhürler gibi isimler buluyor.

Listede Sürpriz İsimler!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın listelerde gençleşme istediği için bu isimlere sıcak baktığı ve bazı eski bakanlar ile siyasetçilerinin çocuklarını arayarak partiye davet ettiği öğrenildi.

KENAN SOFUOĞLU ve MEHMET AĞAR’IN OĞLU AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI 

Erdoğan’ın partisine davet ettiği isimlerde ‘güvenilir, çizgisinde kırılma olmayan, eğitimi iyi’ gibi özelliklere dikkat ettiği belirtildi. Bunun yanı sıra AK Parti'nin aday adayları arasında, mevcut milletvekilleri ve bakanlar dışında dikkat çekici isimlerin olduğu öğrenildi.

Ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu, gazeteci-yazar Ayşe Böhürler, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar gibi isimlerin aday adaylığı başvuruşu biliniyor.
Partide kadın kotasına dikkat edileceği ve gençlik kollarından da bazı isimlerin aday gösterilebileceği belirtiliyor.
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