Listede Sürpriz İsimler!

KENAN SOFUOĞLU ve MEHMET AĞAR’IN OĞLU AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın listelerde gençleşme istediği için bu isimlere sıcak baktığı ve bazı eski bakanlar ile siyasetçilerinin çocuklarını arayarak partiye davet ettiği öğrenildi.Erdoğan’ın partisine davet ettiği isimlerde ‘güvenilir, çizgisinde kırılma olmayan, eğitimi iyi’ gibi özelliklere dikkat ettiği belirtildi. Bunun yanı sıra AK Parti'nin aday adayları arasında, mevcut milletvekilleri ve bakanlar dışında dikkat çekici isimlerin olduğu öğrenildi.Ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu, gazeteci-yazar Ayşe Böhürler, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar gibi isimlerin aday adaylığı başvuruşu biliniyor.Partide kadın kotasına dikkat edileceği ve gençlik kollarından da bazı isimlerin aday gösterilebileceği belirtiliyor.