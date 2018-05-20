Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 20 Mayıs 2018 03:26:58 Tarihinde eklenmiştir.

Dünyanın Gözü Urfa'da,Göbeklitepe onun tarlasıydı, bekçisi oldu!

Bilinen en eski inanç merkezi Göbeklitepe'nin ortaya çıkış hikâyesi bölgenin tarihi kadar ilginç. Tarlasını sürerken tarihi kalıntılar bulan Yıldız ailesi, tarihin sıfır noktasının gün yüzüne çıkmasına vesile olmuş. Hikâyeyi ve yeni gelişmeleri tarlanın eski sahibi şimdiki bekçisi Mahmut Yıldız ve Arkeolog Dr. Ing. Moritz Kinzel’den dinledik

Dünyanın Gözü Urfa'da,Göbeklitepe onun tarlasıydı, bekçisi oldu!

Yıl 1985... Mahmut Yıldız’ın amcası tarla sürerken bir heykel buluyor, Şanlıurfa Müzesi’ne götürüyor. Müzedeki görevliler “Kireç taşıdır” diyerek oralı olmuyor ama yine de heykeli bir odaya koyuyorlar. 1992’de Alman arkeologlar Nevali Cori’de kazı yapıyor. Bölgeden çıkan heykelleri müzeye teslim ettikleri sırada Göbeklitepe’den çıkan o unutulmuş heykeli görüyorlar. Soruşturuyor, araştırıyor ve muhtardan bölgenin özel mülk olduğunu öğrenince de soluğu Yıldız ailesinin yanında alıyorlar. Gerisini Mahmut Yıldız anlatıyor: “Bize gelip kazı için müsaade istediler. Bir avukata sorduk. ‘Korkmayın, izin verin, araştırsınlar. Eğer bir şey çıkmazsa tarlayı düzeltip geri verirler, bir şey çıkarsa siz de köyümüz de fayda görür’ deyince izin verdik. Arkeologlar bir, iki ay çalıştı ama bir şey göremedi. İkinci sene geldiklerinde bir duvar buldular. Üçüncü sene bir taşın ucu gözüktü. Kazdıkça taşın üzerinde boğa, tilki motifleri çıktı. Devlet araziyi aldı, bize ödeme yaptı. Ve zaman içerisinde bugünkü haline geldi.”

Mahmut Yıldız, tarlasını devlete satsa da hâlâ koruyup kolluyor. Göbeklitepe’nin bekçisi... Sadece bekçilik yapmakla kalmıyor bir nevi rehberlik ediyor. Elinde dosyası, gelenlere birazdan görecekleri kalıntılar hakkında kısa bilgiler veriyor. Kazı alanına geçerken dilek dilememi de tembihliyor: “Buranın enerjisi yüksektir. Urfa halkı kutsal olduğunu biliyordu. Her baharda gelip kurban kesip, dilek diliyorlardı. Hastalarını buraya getirenler olurdu. Yabancılar da burada dilek diler, gerçekleştiğinde yeniden ziyaret ederler.” Bunun üzerine “Bir türbe gibi dilek mi dileniyor yani?” diyorum, Yıldız, “Sen dileğini dile, enerjisine inan” diyor. Çocukluğu burada geçmiş birinin sözlerine kulak asmamak olmaz tabii, dileğimi diledim.

‘DEDE BURADA NE İŞİMİZ VAR?’

Kazı çalışmasının ardından bölgenin önemli bir yer haline gelmesi elbette herkes gibi Yıldız ailesini de şaşırtmış. Ancak 10 yaşında çocukken bu tarla Mahmut Yıldız için çile çekmek demekmiş. Yaşadığı zorluklardan şöyle bahsediyor Yıldız: “Küçükken arazide çalışan babam ve amcama yemek getirirdim. Elimde ağır torbalarla yürümek zor olurdu ve yolda oturur ağlardım. Dedeme ‘Köylerin etrafında güzel tarlalar var, sen neden bu dağın başına geldin?’ diye çıkışırdım. Dedem de ‘Buranın toprağı çok verimli’ derdi. Her zorluğun bir sefası varmış. Böyle olacağını o zamanlar hiç ummazdık.”

Kazı alanına geldiğinizde yaşam ve ölümün ne kadar iç içe olduğunu hissediyorsunuz. Bir yanda 12 bin yıl önce inşa edilen, üzerlerinde hayvan figürleri ve kabartmalar bulunan T şeklindeki dikilitaşlar, diğer tarafta yeni açmış taze gelincikler selamlıyor sizi. Dev dikilitaşlar, stilize edilmiş insan heykelleri olarak algılanıyor. Çünkü bazılarının üzerinde el ve kol motifleri görülüyor. Bu arada yılan, yaban domuzu ve tilki en sık rastlanan motifler arasında.

80 dönümlük alana sahip ören yeri, Neolitik döneme ait önemli bir inanç merkezi sayılıyor. Aynı zamanda insanoğlunun avcı- toplayıcı olduğu erken Neolitik dönemde inşa edildiği bilinen en eski tapınak. Avcı-toplayıcı yaşam biçiminden dini mekânların biçimlenmesine, tapınak mimarisinden sanatın doğuşuna ve tarım-hayvancılığa geçiş sürecine kadar birçok konuda ipuçları veren Göbeklitepe, tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Bugüne kadar ortaya çıkarılan 8 yapıya anıtsal nitelik kazandıran T biçimli dikilitaşların boyutları 3-5.5 metre arasında değişiyor. Bugüne kadar 120 dikilitaş açığa çıkarılmış ama bölge hâlâ gizemini koruyor. 

2300 YILLIK BİR ZAMAN DİLİMİ 

Göbeklitepe ilk defa 1963’te keşfedilmiş ancak önemi anlaşılamamış. 1994’te Klaus Schmidt ile birlikte kazılar başlamış. Schmidt, 2014’te vefat edene kadar bölgede çalışmış. Hatta “Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı - Göbekli Tepe, En Eski Tapınağı Yapanlar” adında bir kitabı da bulunuyor. Kazılar, Schmidt’in vefatından sonra Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülüyor. Kazı ekibinde yer alan Mimar ve Arkeolog Dr. Ing. Moritz Kinzel, buradaki yapıların insanlığın ilk yapısı olarak değerlendirildiğinden ve ebatlarıyla şaşırttığından bahsediyor. Binalara bakınca iç içe geçmiş duvarlar göze çarpıyor. En dışta görünen duvarlar en eski, en içtekiler ise en yeni duvarlar. Dr. Kinzel, bu verilerden yola çıkarak buranın uzun süre kullanıldığını ve yapının sürekli onarıldığını anlatıyor:

“MÖ 9600 ile 7300’e kadar olan erken neolitik çağda yapılmış yapılar. Yani 2300 yıllık bir zaman diliminden söz ediyoruz. Bu insanlar belirli dönemlerde gelip yapıları kullanmış, yıkılan yerleri onarmış. Her yapının ayrı bir hikâyesi var. Yapılarda genellikle T şeklinde iki büyük taş ve etrafında daha küçük taşlarla birlikte duvarlar var. Taşlara ellerini önde kavuşturmuş bir insan figürü, tilki, akbaba, akrep, domuz gibi hayvan figürleri resmedilmiş. Sütundaki tilki kabartmasının kuyruk kemiği sütunun temeline yakın bir yerde bulundu. Bazı insan iskeletlerine de rastlandı. Üç iskelet bulundu, biri de kadın. Ama bu bilgiler bir şeyler söylemek için yeterli değil.”

Bu yapıları yapabilmek için ciddi insan gücüne ihtiyaç var. Kinzel, kişi sayısının artmasının beslenme, barınma gibi ihtiyaçları gündeme getirdiğini ve bunların düzenli yapılması için hiyerarşik bir düzenin olması gerektiğini anlatıyor. Ona göre kazılarda ortaya çıkan en ilginç bulgu, insanların o dönemde anıtsal bir mimari yapabilmesi. Zaman geriye gittikçe mimarinin ilerleyebileceğini tahmin etmediklerini anlatıyor.

7100
Monolitler Mısır Piramitleri’nden 7100 yıl, Stonehenge’lerden 6600 yıl daha eski. Monolitler 400 futbol sahası büyüklüğündeki bir alana yayılmış. En hafif monolit 2 fil (15 ton), en ağır monolit 100 sumo güreşçisi (40 ton), en uzun monolit dünyanın en uzun zürafasıyla neredeyse aynı uzunlukta.

MÜZE TADINDA ZİYARETÇİ MERKEZİ

Doğuş Grubu, Göbeklitepe’nin korunma ve kazı çalışmalarına destek olmak için 2015’te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 20 yıllık (2015 - 2035) bir ortaklık imzaladı. UNESCO dünya mirası geçici listesindeki Göbeklitepe için yapılan bu anlaşma, dünyadaki benzer projeler için de örnek teşkil ediyor. UNESCO bu modeli örnek sponsorluk modeli olarak anlatıyor. Doğuş Grubu, 15 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı Göbeklitepe’ye bir de ziyaretçi merkezi açtı. Ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlayan Ziyaretçi Merkezi, bir müze gibi tasarlanmış. MÖ 13 bin yılında son buzul çağının etkisinin azalmasıyla yabani tahılların keşfinden arkeolojik çalışmaların tarihçesine, çizimli ilk kazı defterinden kazıda kullanılan aletlere ve video çekimlerine kadar çok geniş bir görsel malzeme sunuyor. İzleyiciler görerek, dokunarak, dinleyerek bölge hakkında fikir edinebiliyor. Müzede görsel efektleri izledikten sonra gerçekten buranın tarihin sıfır noktası olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz.

PALEOTİK ÇAĞ'DAN İSLAMİ DÖNEME

Şanlıurfa Müzesi’nde de Göbeklitepe D Tapınağı’nın imitasyonunu görmek mümkün. Mağara ve kaya sığınakların kullanıldığı Paleotik Çağ’dan başlamak üzere avcı- toplayıcı yaşamın ardından köylerin kurulduğu Neolitik döneme, maden ve bakırın ön plana çıktığı Kalkotik dönemden Tunç ve Demir Çağı’na, Helenistik dönemden Roma, Doğu Roma ve İslami döneme kadar her dönem bu müzede anlatı- lıyor. Neolitik Köy canlandırması da müzede kendine yer buluyor. Müzede en çok kireç taşı ve çakmak taşından yapılmış hayvan figürleri, nazar boncuğu niyetine yapılmış göz figürler ilgi çekiyor. Çömleklerin üzerindeki motifler dövme olabilecek nitelikte. MÖ 3100 yıllarına ait taş ve kemikten yapılma boncuk bilezik ve kolyeler ise kadınların süslenme ihtiyacının ne kadar eskilere gittiğinin bir kanıtı.

 HT Pazar'dan Ekin Türkantos'un haberi...
 
Etiketler
Yorum Yap
Kültür
Dünyanın Gözü Urfa'da,Göbeklitepe onun tarlasıydı, bekçisi oldu!
Dünyanın Gözü Urfa'da,Göbeklitepe onun tarlasıydı, bekçisi oldu!
Bilinen en eski inanç merkezi Göbeklitepe'nin ortaya çıkış hikâyesi bölgenin tarihi kadar ilginç. Tarlasını sürerken tarihi kalıntılar bulan Yıldız ailesi, tarihin sıfır noktasının gün yüzüne çıkmasına vesile olmuş. Hikâyeyi ve yeni gelişmeleri tarlanın eski sahibi şimdiki bekçisi Mahmut Yıldız ve Arkeolog Dr. Ing. Moritz Kinzel’den dinledik
Urfa İçin Güzel Haber,İlgi Odağı Olacak!
Urfa İçin Güzel Haber,İlgi Odağı Olacak!
Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen 12 bin yıllık Göbeklitepe’ye modern bir tanıtım ve ziyaretçi merkezi yapıldı.
Urfa'da Bulunuyor,Almanlar Türklere İzin Verir miydi?
Urfa'da Bulunuyor,Almanlar Türklere İzin Verir miydi?
Göbeklitepe’de insan yerleşimi bulmayı heyecanla beklediklerini kaydeden Dr. Moritz Kinzel “Şu ana kadar bir ev bulamadık. Eğer insanların devamlı konakladığı bir mekân ve defnedildikleri bir mezar yeri bulursak büyük bir gelişme olacak” dedi.
Demirkol'dan,Urfa İçin Büyük Adım!
Demirkol'dan,Urfa İçin Büyük Adım!
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, tarihin bilinen en eski yapıtlarının yer aldığı Göbeklitepe’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Uluslararası Göbeklitepe Okumaları projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Japonya’dan gelen iki şair, Göbeklitepe’den ilham alarak, şiirler yazdı. Japon şairlerle Göbeklitepe’de buluşan Başkan Demirkol, “Göbeklitepe’yi, misafirlerimizin Japonya’da anlatmalarını ve kültürel etkinliklerinde kullanmalarını istiyoruz” dedi.
Milano'da,Harran ADEM Rüzgarı!
Milano'da,Harran ADEM Rüzgarı!
Harran’ın kültürü ve tarihini bugüne tercüme eden ve bir tasarım koleksiyonu olan atlas, Harran Kaymakamlığı’nın desteği ile Aile Destek Merkezi’nde üretilen ürünler; Milano Tasarım Haftası’nda 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında sergilendi.
Yarışma Sonuçlandı,İşte Ödül Tarihi...
Yarışma Sonuçlandı,İşte Ödül Tarihi...
Şanlıurfa Valiliği Organizasyonunda Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Liselerarası Şanlıurfa Konulu Münazara Yarışması yapıldı.
Hilvan'dan Göbeklitepe'ye uzanan tarih 'Nevali Çori'
Hilvan'dan Göbeklitepe'ye uzanan tarih 'Nevali Çori'
Hilvan Beleyesi tarafından, Hilvan'ın geçmiş tarihini konu eden konferans düzenlendi.
Urfa İle Arasında ki Bağ Ne?,1894 Yılında...
Urfa İle Arasında ki Bağ Ne?,1894 Yılında...
Dünyanın ilk şeytan heykeli olduğu belirlenen Shigir İdolü; 1894 yılında, Rusya'daki Ural Dağları yakınlarında yer alan Yekaterinburg bölgesinde, altın arayan bir grup madenci tarafından bir bataklıkta bulunmuştu.
Benzeri Urfa'da,11.600 Yıllık!
Benzeri Urfa'da,11.600 Yıllık!
11.600 yıl öncesine tarihlenen ahşap Shigir İdolü, anıtsal ve insan biçimli bilinen en eski heykellerden biri oldu. Araştırmacılar 5 metre uzunluğundaki heykeli Göbeklitepe’deki dikilitaşlara benzetiyor.
Urfa'da Bulunan Figürlere,Benzer Figürler Bulundu
Urfa'da Bulunan Figürlere,Benzer Figürler Bulundu
Gökçeada'daki Uğurlu- Zeytinlik Höyük arkeoloji kazılarında bu sene Çatalhöyük ve Göbekli Tepe'deki kazılarda bulunan eserlerle benzerlik gösteren neolitik döneme ait ilginç figürler bulunduğu belirtildi.
Urfa İçin Güzel Haber,Stonehenge modeli...
Urfa İçin Güzel Haber,Stonehenge modeli...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe'de İngiltere'de bulunan Stonehenge'deki ziyaretçi planlama modelinin bir benzerini uygulayacak
Urfa'da Bulunan Göbeklitepe,hakkında kısa bilgiler
Urfa'da Bulunan Göbeklitepe,hakkında kısa bilgiler
Göbeklitepe, son yıllarda yürütülen çalışmalar sonucunda dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden oldu. Yakın zamana kadar en eski tapınak olarak bilinen Stonehenge'den de eski olan bölge, turizme de açılmış durumda. İşte Göbeklitepe hakkında kısa bilgiler.
Adaylar Açıklandı mı?,Ak Parti'den Flaş Karar!
Adaylar Açıklandı mı?,Ak Parti'den Flaş Karar!
Dünyanın Gözü Urfa'da,Göbeklitepe onun tarlasıydı, bekçisi oldu!
Dünyanın Gözü Urfa'da,Göbeklitepe onun tarlasıydı, bekçisi oldu!
'Urfalıyı Ben Keşfettim'
'Urfalıyı Ben Keşfettim'
“Bu tam da sizin sorununuz sayın bakan! ''
“Bu tam da sizin sorununuz sayın bakan! ''
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 21°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:26
Güneş
05:06
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:39
Yatsı
21:10
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿