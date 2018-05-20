'Urfalıyı Ben Keşfettim'

URFALI MÜSLÜM'Ü BEN KEŞFETTİM

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İlk plağını 45 yıl önce çıkartan, “Türkü okunmaz türkü yaşanır” diyen İzzet Altınmeşe, sevenlerine hayatıyla örnek bir kişilik oldu. Magazin aleminden hep uzak durdu, kendini Türk Halk Müziği’ne adadı. Besteleri ve sözleri dillerden gönüllere aktı. Altınmeşe ile hayatını, türküleri, anıları ve ülkedeki müziğin durumunu konuştukYıl 1945. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Arpadere Köyü'nde dünyaya geldi İzzet Altınmeşe. Ailesi o beş yaşındayken maddi sıkıntılardan dolayı Adana'ya göç etti. Gençlik yıllarında Adana'nın çay bahçelerinde konserler verdi, namı yayıldıkça yayıldı şehre. Dert Bir Değil Elvan Elvan isimli plağı yayımlandı ilk olarak. Türkülerin Efendisi, Biraz Da Bana Gül Kader bestesiyle tüm Anadolu'da tanındı. Geçen zaman içinde birçok plak, şiir, halk müziği alanında folklorik araştırma yaptı. Unutulmaz türküler besteledi, sözler yazdı. Türk Halk Müziği'nin duayen ismi, nam-ı diğer Türkülerin efendisi İzzet Altınmeşe'nin türküleri hâlâ dillerde. Yaşamı magazin dünyasına pek yansımadı. Zaten kendisi "Adam gibi adam olarak kalayım istedim. Paraya pula değil, insana önem verdim. Medyatik olmadan haysiyetimi koruyarak kaldım" diyor. İlk plağını 45 yıl önce çıkaran İzzet Altınmeşe ile buluşup hayatını, türküleri, ülkedeki müziğin durumunu ve anılarını konuştuk.- Siz aslen Diyarbakırlısınız. Ama aileniz Adana'ya göç ettiği için orada büyüdünüz. Adana şehri hayatınıza ve müziğinize ne kattı, ne kazandırdı size?- Beş aylıkken Adana'ya gelmişiz. Müziğe orada başladım. Sahnedeki utangaçlıktan sonra büyüklerim "Böyle olmaz, Adana Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği cemiyetine gönderelim. Hem nota, usul dersleri al hem de utangaçlığını atarsın" dediler. Adana sanatçı olmamı sağladı. Kabiliyetim Allah vergisi. Ama Adana benim ekmek tahtam oldu. Çünkü ilk orada isim yaptım. Adana'nın yerlisi de doğulusu da sevdi beni. Şu an sahnede en rahat olan sanatçılardan biriyim. O günleri yaşadık ki bugün buradayız!