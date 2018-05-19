Aday Listesi Açıklandı mı?,Ak Parti'de Flaş Gelişme...

HER İLE ÜNLÜ İSİM

MERAKLI BEKLEYİŞ

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Başbakan Binali Yıldıım ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun’un katıldığı milletvekili liste hazırlıklarına zaman zaman Seçim Koordinasyon Kurulu Başkanı ve bazı genel başkan yardımcıları da dahil oluyor. Erdoğan’ın, listeleri iki önemli açıdan değerlendirdiği belirtiliyor.“Meclis’te güçlü bir ekip kurmak” ve “halkı ikna edecek ve dolayısıyla TBMM’de çoğunluk sorunu yaşatmayacak” bir liste hazırlamanın planlandığı ifade ediliyor. Bu nedenle, illerde liste başlarına kamuoyunun iyi tanıdığı popüler isimlerin konulacağı ve böylece seçmene güçlü mesaj verilmeye çalışılacağı belirtiliyor.Mevcut bakan, genel başkan yardımcsı ve parti yöneticisi olan, ayrıca seçmende karşılığı bulunan “ünlü isimlerin” illere liste başı olarak dağıtılacağı dile getiriliyor. Erdoğan’ın listeler için “iş yapan, üreten, çalışkan ve sadakata önem veren isimler” değerlendirmesi yaptığı kaydediliyor. AK Parti yönetiminin listeye alınacak gençler ve kadınları seçerken de aynı kriterlere göre belirlediği belirtiliyor.Listelerin son hali konusunda bilgi almaya çalışan milletvekillerini ise heyecan sardı. Vekiller, son iki günden bu yana durumlarını öğrenmek için sık sık parti yöneticisi, bakan ve cumhurbaşkanlığı danışmanlarını yokluyorlar. Ancak bu kez çalışmanın dar kadro ile yürütülmesinden dolayı bilgiye ulaşma konusunda zorluk yaşanıyor. TBMM’nin kapanmasına karşın pazartesi günü listelerin açıklanması ve 25 Mayıs’ta partinin seçim beyannamesi toplantısı yapılana kadar tüm milletvekilleri Ankara’da kalacak./Nuray Babacan. Hürriyet