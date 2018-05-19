Urfa'da Faciadan Dönüldü

Olay merkez Eyyübiye İlçesinde meydana geldi. Tarihi iç çarşıların bulunduğu Pınarbaşı mahallesi 1203. Sokakta bulunan bir iş yerinin üst katı sabaha karşı büyük bir gürültüyle çöktü. Toz bulutunun kapladığı mahallede korku ve panik havası oluştu. Olay yerine itfaiye polis, sağlık görevlileri sevk edildi.Çökmede yaralanan olmazken, dükkanlar enkaz yığınına dönüştü. Çöken dükkanlardan fırlayan moloz parçalarının çarptığı 2 iş yeri ve Mithat Paşa İlkokulu'nun duvarları hasar gördü.Çökmenin sabaha karşı meydana gelmesi olası faciayı önledi.