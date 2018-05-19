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Bu haber 19 Mayıs 2018 18:13:24 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da 19 Mayıs Kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa’da 19 Mayıs Kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa Valiliğinin himayesinde düzenlenen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ile Gençlik Merkezleri öğrencilerinin gösterilerini sergilediği etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş’ün günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmanın ardından genç sporcular; Wushu, Jimnastik, Halk Oyunları gösterilerini sergileyerek müzik dinletileriyle de salondakilerden büyük alkış aldı.

Gösterilerinin sonunda minik jimnastikçiler Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e Türk Bayrağı hediye ederken Vali Erin de başarılı sporculara spor malzemeleri hediye etti. Etkinlikler davetliler ve sporcuların birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

Etkinliklere Vali Abdullah Erin’in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, kurum amirleri ile sporcu gençlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.
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